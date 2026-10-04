sociedad

Inquilinas de Tenerife da un paso a un lado en la acampada por la vivienda en Santa Cruz: “Vamos a seguir apoyando”

Una asamblea decidirá los próximos pasos de la protesta, mientras el sindicato mantendrá su apoyo desde un papel secundario
Inquilinas de Tenerife da un paso a un lado en la acampada por la vivienda en Santa Cruz
Acampada por la vivienda instalada en la Plaza de España, en Santa Cruz. | Fran Pallero
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El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha decidido dar “un paso a un lado” en la acampada por la vivienda instalada en la Plaza de España, en Santa Cruz, cuyos participantes tienen la intención de permanecer en ella por un periodo aún por definir.

El portavoz insular de Inquilinas de Tenerife, David González, recalca “que cada vez hay más personas que quieren o están interesadas en unirse” a esta acción de protesta.

Recuerda que fue este sindicato, junto a la PAC, el que planteó la primera asamblea en la que se acordó montar una acampada en Santa Cruz de Tenerife, pero a partir de ahora va a asumir “un papel secundario”.

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“Vamos a seguir apoyando esta acampada, pero lo importante es que se está creando en todas las asambleas una autonomía propia y eso es lo importante, que los sindicatos o los colectivos que hemos participado en esto, vamos a apoyar todo lo que lo que surja”.

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