“No faltan casas, sobran especuladores”: el clamor por la vivienda recorre el Archipiélago

Miles de canarios salieron ayer sábado a la calle para alzar la voz contra la especulación, reclamar el derecho a la vivienda, arremeter contra la clase política y expresar su apoyo a la convocatoria de una huelga general. En las dos capitales provinciales se celebraron las manifestaciones más multitudinarias. En la de Santa Cruz de Tenerife se congregaron unas 2.000 personas, según el recuento policial, unas 10.000, a juicio de los organizadores de la protesta. En Las Palmas de Gran Canaria participaron cerca de 3.500, frente a las 8.000 que contabilizaron los convocantes. También hubo movilizaciones en Arrecife, con un centenar de participantes, y en Puerto del Rosario, con unos 70.
En Santa Cruz y Las Palmas hubo amplia presencia policial en las protestas, que sea desarrollaron sin incidencias. Ambas desembocaron en una sentada ante las sedes de Presidencia del Gobierno de Canarias, antes de regresar a las acampadas.
En la capital tinerfeña, partió de la Subdelegación del Gobierno en la calle Méndez Núñez, para proseguir por la plaza Weyler, las calles Castillo y Valentín Sanz, el Puente Serrador, la avenida José Manuel Guimerá y finalizar en Presidencia. En la grancanaria, salió desde plaza de La Feria y continuó por Luis Doreste Silva, para arribar en León y Castillo, junto a la sede del Ejecutivo regional.
TENERIFE
Jóvenes, no tan jóvenes y familias con niños exhibieron pancartas y corearon consignas de todo, tipo pero con un denominador común: el de la reivindicación de la vivienda como un derecho y no un negocio. En la manifestación de Santa Cruz de Tenerife, varios miles de personas clamaron contra el rentismo, “el nuevo feudalismo”; lanzaron una advertencia -“No faltan casas, sobran especuladores”-, y expresaron su rabia: “Gobierno progresista, cómplice rentista” y “Coalición Canaria es una inmobiliaria”.
PP, VOX Y JUNTS
Abundaron las pullas para los partidos que votaron en contra de los decretos Maricarmen, PP, Vox y Junts, que “han demostrado no estar a la altura de las reivindicaciones populares”, solo a la de “los fondos buitres, a los que siguen protegiendo con todas sus medidas”.
Así lo puso de manifiesto en declaraciones a los medios el portavoz del Sindicato de Inquilinas en Tenerife, David González, quien celebró que a la manifestación en la capital tinerfeña se sumasen muchos vecinos y que algunos se acercasen estos días a la acampada en la plaza de España para darles comida y agua. “La sociedad, la clase trabajadora de Canarias, está muy concienciada con lo que está pasando”, afirmó González, quien incluyó a “los pequeños propietarios”, a quienes “ninguna de las medidas planteadas les afecta y forman parte de nuestra lucha”. “Esto es solo un punto de inflexión a partir del cual vamos a conseguir muchas cosas”, proclamó el portavoz del Sindicato de Inquilinas, quien admitió que “está siendo difícil” tomar una decisión sobre la acampada en la plaza de España, si mantenerla o levantarla, ya que “cada vez llega más gente”.
“Pero pase lo que pase, lo importante es que vamos a seguir organizados”, aseveró, para señalar luego que a partir de ahora pretenden continuar dedicando todo su “esfuerzo y energía” a esta reivindicación, porque, “si todos los sindicatos en el Estado estamos pudiendo tumbar un Gobierno que se dice progresista, aquí en Canarias nos planteamos hacer lo mismo con un Gobierno de CC y PP”. Y como telón de fondo, la posibilidad de una huelga general: “Es un camino que no descartamos”, detalló David González.
GOBIERNO CANARIO
En la manifestación de Las Palmas de Gran Canaria se escucharon frases como “fuera buitres”, “ser rentistas no es un trabajo”, “el turismo vive, el pueblo sobrevive”, “al monopoly se juega en el tablero”, “mi barrio no es tu negocio, Gobierno cómplice” o “Clavijo dame cobijo”. Javier Marrero, portavoz de Derecho al Techo, explicó que uno de los mensajes de esta manifestación va explícitamente dirigido al Gobierno de Canarias, que tiene “mucha responsabilidad” en la crisis de la vivienda porque también “tiene competencias”.
Empezando por la declaración de zonas tensionadas, con la que “recuperaríamos un montón de inmuebles, de viviendas que pasarían a ser residenciales”, y con la que “se podría empezar a controlar el precio de los alquileres”. Marrero relató igualmente que el rechazo del Congreso a los decretos Maricarmen les indignó, no solo por el resultado de la votación, sino porque en “el discurso de muchos políticos en la Cámara Baja parecía que no estaban hablando de personas ni para las personas. Parecía que solamente hablaban de cuestiones materiales y de sus intereses partidistas”.
El portavoz de Derecho al Techo celebró que Coalición Canaria finalmente acabara apoyando uno de los dos decretos, lo que atribuyó a “la presión de la calle”, donde “la gente se está dando cuenta de que el problema de los desahucios y de la vivienda no es un problema particular, sino de estructura social” y de que “el derecho al techo es indispensable”. En todo caso, afirmó, y en vista del resultado final de la votación en el Congreso, “tenemos que ir hacia la huelga general”, para la que los sindicatos “cuentan con la fuerza social”.