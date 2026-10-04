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La Aemet prevé tormentas en dos islas y avisa a Tenerife por “calima en niveles altos” el lunes

Lanzarote y Fuerteventura concentran el riesgo de precipitaciones con tormenta, mientras las temperaturas apenas sufrirán cambios
La Aemet prevé tormentas en dos islas y avisa a Tenerife por "calima en niveles altos" el lunes
Calima en Tenerife. | Sergio Méndez
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 5 de octubre, un cambio de tiempo en Canarias, con calima y posibilidad de tormentas ocasionales en Lanzarote y Fuerteventura durante las últimas horas del día.

La previsión señala que en Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos, principalmente de nubes medias y altas. Al final de la jornada podrían registrarse precipitaciones dispersas y ocasionales acompañadas de tormenta.

La calima también estará presente. Será ligera en la provincia oriental y aparecerá igualmente en niveles altos en Tenerife, según la previsión. En las Islas más orientales podría ganar intensidad al anochecer.

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Qué temperaturas se esperan en Canarias

Las temperaturas experimentarán pocos cambios durante la jornada. La principal variación prevista será un ligero descenso de las mínimas en medianías orientadas al sur y al oeste.

En las dos capitales canarias, la previsión contempla una máxima de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, con una mínima de 22 grados.

En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 23 y los 27 grados.

El viento soplará en general flojo del noreste en las costas, aunque será más intenso en el sureste y noroeste de las Islas montañosas y también en el sureste de las zonas de cumbre.

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