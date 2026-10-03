Suben las temperaturas, pero la Aemet avisa de tormentas el lunes en varios puntos de Canarias

Canarias afrontará este domingo una jornada marcada por la calima y el ascenso de las temperaturas en zonas de interior, con valores que podrían alcanzar localmente los 34 grados. Sin embargo, la estabilidad durará poco: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya contempla para el lunes la posibilidad de tormentas aisladas en varios puntos del Archipiélago.
El aumento térmico de este domingo será más apreciable en las medianías y zonas interiores. Gran Canaria y Fuerteventura serán las islas donde podrán registrarse los valores más altos, mientras que en Tenerife se esperan hasta 30 ºC en zonas bajas del sur.
La calima también estará presente, principalmente en medianías y cumbres, y podrá alcanzar concentraciones significativas en las zonas altas de Lanzarote y Fuerteventura.
34 grados este domingo en Canarias
La previsión de la Aemet apunta a temperaturas con pocos cambios en las costas, pero con ascensos ligeros o moderados en el interior de algunas islas.
En Gran Canaria se esperan entre 30 y 32 ºC en las vertientes sur y oeste y en la cuenca de Tejeda, sin descartar que se alcancen localmente los 34 ºC.
Una situación similar se espera en Fuerteventura. Las zonas interiores y las vertientes sur y oeste rondarán los 30-32 ºC y podrían alcanzar puntualmente los 34 ºC en el interior del sur de la Isla.
En Lanzarote es probable llegar a los 30-32 ºC en el sureste, mientras que Tenerife podría alcanzar los 30 ºC en zonas bajas del sur. La Gomera también podría registrar esta temperatura de manera puntual.
En cuanto al cielo, habrá intervalos nubosos en el norte de las Islas montañosas, con posibilidad de alguna lluvia débil durante la madrugada en medianías de las islas occidentales.
En Tenerife tampoco se descarta que durante la tarde se desarrolle nubosidad en las cumbres centrales y hacia el nordeste, capaz de dejar algún chubasco aislado.
El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos fuertes en las vertientes más expuestas y posibilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes en algunos puntos.
La Aemet avanza tormentas para el lunes
El panorama cambiará durante el lunes 5 de octubre. La Aemet destaca como fenómeno significativo que no se descartan tormentas aisladas desde la tarde en las islas más orientales y en la vertiente norte de Tenerife.
En Lanzarote y Fuerteventura aumentará la nubosidad media y alta. Esta podrá dejar precipitaciones generalmente débiles, dispersas y ocasionales, con una baja probabilidad de tormentas aisladas a partir de la tarde.
Además, la calima podría intensificarse en ambas islas y alcanzar concentraciones significativas en superficie desde el anochecer.
En Tenerife, la atención se desplazará hacia el interior del norte y el nordeste. Durante la tarde se desarrollará nubosidad de evolución, con probables chubascos aislados que podrían ir acompañados de tormentas.
Gran Canaria también podría registrar nubosidad de evolución en zonas interiores, donde no se descartan chubascos dispersos y ocasionales.
En La Palma, La Gomera y El Hierro, en cambio, la previsión no recoge por ahora tormentas. Predominarán los intervalos nubosos en las vertientes norte y los cielos poco nubosos o despejados en el resto.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios durante el lunes. Gran Canaria podría volver a alcanzar los 30-32 ºC, e incluso 34 ºC de forma local, mientras que Fuerteventura mantendrá registros similares en zonas de interior. En el sur de Tenerife tampoco se descartan los 30 ºC.