La huelga de médicos pasa factura a Canarias: “Cientos de millones” de coste y miles de citas y operaciones aplazadas

El Servicio Canario de la Salud (SCS) cifra en “cientos de millones de euros” y en “miles” de citas e intervenciones reubicadas el impacto que está teniendo en las iIlas la huelga semanal indefinida de médicos convocada, entre otros, por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).
Así lo ha asegurado este lunes el director del SCS, Adasat Goya, antes de inaugurar el II Congreso de la Escuela de Pacientes de Canarias, al ser preguntado por las consecuencias en Canarias de esta protesta, convocada en demanda de un estatuto marco propio y otras medidas, como la voluntariedad de las guardias, una jornada laboral de 35 horas semanales y una clasificación profesional que recoja sus responsabilidades.
Goya ha recalcado que esta huelga “se produce por la incapacidad del Ministerio de Sanidad, que tiene la competencia de llegar a un acuerdo con el personal de medicina” y afecta a las comunidades autónomas, “las que prestan el servicio y lo financian, por lo que la capacidad de llegar a un acuerdo” con los huelguistas “está muy limitada: es el Ministerio quien negocia con ellos y a nosotros se nos deja de lado”.
Sobre las implicaciones reales de esta protesta, cuya solución ve “complicada” en la sanidad pública canaria, ha avanzado que se traduce en “un coste asistencial y económico muy alto”, del que esta misma semana o la que viene prevé informar para que “la población lo sepa”.
Goya ha resaltado que el hecho de que “un profesional no venga a su puesto de trabajo por acogerse a su derecho constitucional” a la huelga” tiene “muchísimas implicaciones” y no todas se pueden “cuantificar”.
“Hay personas que pierden de trabajar, que dejan de hacer o reorganizan su vida en base a estas consultas, por algunas de las cuales llevan muchos meses esperando y eso supone que tengamos que darle preferencia otra vez en una nueva gestión de citas o tengamos que reestructurar nuestros quirófanos”, ha aseverado.
Aunque asegura que “cualquier valoración que se haga será menor” de lo que ocurre en realidad, Goya ha advertido de que las consecuencias de esta huelga “está siendo muy muy alta”, al tiempo que ha garantizado que al paciente que pierde una consulta se le “reubica lo antes posible buscando alternativas, fórmulas y programas especiales para darle preferencia”.
Sobre las intervenciones quirúrgicas que se dejan de hacer, ha dicho que “en muchos casos no se pueden demorar más que algunas semanas, por lo que hay que buscar la fórmula de ir colocando a esos pacientes a través de programas y jornadas especiales”.
Todo ello “va generando, sí o sí, daños muy importantes en la lista de espera quirúrgica, en la de consultas y en la de pruebas diagnósticas y todo el buen hacer que llevamos en cuanto a la gestión de listas de espera, que nos había puesto entre las comunidades autónomas que más había mejorado, ahora se resiente bastante”, ha lamentado.
Según el SCS, esta huelga está teniendo en Canarias un seguimiento medio del 10 %, si bien varía por días, por centros y por islas, de forma que en algunos llega al 18 % y en otros “es cero”, ha dicho.
“Tenemos 45.000 contratos activos en el SCS, somos muchísimos trabajadores, el porcentaje cambia bastante si se lleva a términos absolutos”, ha referido Goya, quien ha subrayado que un hospital como el Doctor Negrín de Gran Canaria “puede gestionar entre 3.000 y 5.000 citas diarias” de consultas externas.