Piden facilitar el acceso de menores a conciertos y festivales en Canarias

El Pleno de la Cámara regional ha respaldado este martes 20 de octubre, una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista para aclarar y adecuar el régimen de acceso y permanencia de menores de edad en espectáculos públicos, con el objetivo de garantizar su protección y, al mismo tiempo, facilitar su participación en conciertos, festivales y otras actividades culturales, musicales, deportivas y recreativas.
La iniciativa socialista, que ha sido defendida por el diputado socialista Gustavo Matos, plantea que el Gobierno de Canarias establezca criterios homogéneos para la aplicación de la normativa vigente, evitando interpretaciones que puedan generar inseguridad jurídica y restricciones no justificadas para las familias, los organizadores de eventos y las administraciones públicas.
La propuesta parte de la necesidad de compatibilizar dos objetivos de interés público: la protección efectiva de la infancia y la adolescencia y el fomento de una participación cultural y social adecuada a la edad de los menores.
Para Matos, ambos principios deben desarrollarse de manera conjunta, sin que la aplicación de la normativa se convierta en un obstáculo innecesario para el acceso a espectáculos públicos cuando existan garantías suficientes de seguridad y acompañamiento.
En este sentido, la iniciativa recuerda que la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos, distingue entre las actividades desarrolladas de forma permanente en establecimientos y los espectáculos públicos organizados de manera ocasional o extraordinaria. Se trata de supuestos de distinta naturaleza que, según Matos, deben contar con un tratamiento jurídico diferenciado.
Sin embargo, el diputado advirtió que la aplicación práctica del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, que regula las actividades clasificadas y los espectáculos públicos, ha dado lugar a interpretaciones que equiparan el régimen horario de acceso y permanencia de menores en determinados establecimientos permanentes con el aplicable a espectáculos públicos temporales.
Para Matos, esta situación puede dificultar la organización de conciertos, festivales y otros eventos culturales en los que los menores participan acompañados de sus progenitores, representantes legales o personas autorizadas. Por ello, el Grupo Socialista considera necesario aclarar el alcance de la normativa y evitar que la ausencia de criterios uniformes produzca incertidumbre entre los responsables de organizar estos eventos.
La PNL insta al Ejecutivo autonómico a dictar una instrucción, circular interpretativa o instrumento jurídico adecuado que unifique los criterios de aplicación de la Ley 7/2011 y del Decreto 86/2013, diferenciando las actividades clasificadas de los espectáculos públicos cuando la naturaleza del evento y sus condiciones de seguridad lo permitan.
Asimismo, propone modificar el Decreto 86/2013 para aclarar expresamente que las limitaciones horarias previstas para determinadas actividades clasificadas no deben trasladarse automáticamente a los espectáculos públicos, salvo que exista una previsión legal expresa.
Si fuera necesario, el PSOE también plantea impulsar una modificación de la Ley 7/2011 para reforzar esa diferenciación y adaptar el marco jurídico a la realidad cultural y social de Canarias.
La iniciativa contempla, además, favorecer el acceso y la permanencia de menores en conciertos, festivales, espectáculos musicales, culturales y deportivos, siempre dentro de las condiciones de seguridad, protección y acompañamiento o autorización establecidas por la normativa aplicable.
Protocolo autonómico
Para avanzar en esa dirección, los socialistas proponen elaborar un protocolo autonómico en colaboración con los cabildos insulares, los ayuntamientos, los organizadores de eventos, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las entidades dedicadas a la protección de la infancia.