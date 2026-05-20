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Los médicos cifran en un 49% el seguimiento de la huelga en Canarias, Sanidad en un 9,84%

Según Sanidad, el paro, el tercero de esta semana, ha sido secundado por 455 médicos del Servicio Canario de la Salud
Aviso al Servicio Canario de la Salud: los médicos presentan 100 propuestas y ponen fecha límite a una huelga en Canarias
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La Consejería de Sanidad ha cifrado en un 9,84 % el seguimiento en Canarias de la huelga nacional de médicos este miércoles, si bien el Sindicato Médico Canario ha elevado al 49 % la respuesta de los facultativos para protestar contra la propuesta de reforma del Estatuto Marco.

Según los datos facilitados en un comunicado por Sanidad, el paro, el tercero de esta semana, ha sido secundado por 455 médicos del Servicio Canario de la Salud, tanto en Atención Primaria como Hospitalaria, de los 4.625 afectados por la convocatoria.

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Gran Canaria ha sido la isla donde más profesionales la han secundado, con 234 de un total de 1.833 (12,77 %), seguida de Tenerife, con 211 de 2.209 (9,55 %); Lanzarote, con 18 de 291 (6,19 %); Fuerteventura, con cuatro de 310 afectados (1,29 %) y La Palma, con siete de 163 (4,29 %).

En La Gomera y El Hierro no ha habido ningún médico en huelga, indica la nota.

La jornada matinal de este lunes ha contado con 1.190 médicos en servicios mínimos y, según la Consejería, ha transcurrido “sin incidencias destacables”.

Se trata de la cuarta semana de huelga que convocan los médicos en lo que va de año.

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