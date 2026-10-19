Canarias comienza a vacunar contra la gripe: cómo pedir cita y quiénes pueden recibirla

La campaña de vacunación contra la gripe en Canarias para la temporada 2026-2027 ha comenzado este lunes, 19 de octubre, en los centros de salud del Archipiélago. El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha confirmado que las personas incluidas en los grupos de vacunación ya pueden solicitar cita previa por teléfono.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha destinado 2,8 millones de euros a la adquisición de 281.263 dosis de vacunas contra la gripe, un 5,4% más que en la campaña anterior, cuando se compraron 267.000.
La vacunación busca reducir las complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos asociados a las infecciones respiratorias, especialmente entre las personas con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.
Cómo pedir cita para vacunarse contra la gripe en Canarias
Las personas que tengan indicada la vacuna contra la gripe pueden solicitar cita previa a través de los teléfonos habilitados por el SCS:
- 012, servicio de información del Gobierno de Canarias.
- 922 470 012, número sin tarificación adicional.
- 928 301 012, número sin tarificación adicional.
Estos canales también permiten gestionar las citas para la vacunación frente a la covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS), de acuerdo con las indicaciones sanitarias establecidas para cada grupo de población.
La campaña se desarrolla en los centros de salud de Canarias y contempla diferentes tipos de vacunas adaptadas a las características de las personas que deben recibirlas.
Quiénes pueden vacunarse contra la gripe en Canarias
La Dirección General de Salud Pública recuerda que la inmunización está recomendada especialmente para los colectivos que presentan un mayor riesgo de complicaciones.
Entre los grupos incluidos en la campaña de vacunación se encuentran:
- Personas mayores de 60 años.
- Embarazadas y mujeres durante el puerperio.
- Niños y niñas de entre seis meses y seis años.
- Personas mayores de seis años con enfermedades crónicas u otras condiciones de riesgo.
- Convivientes y cuidadores de personas vulnerables.
- Profesionales sanitarios y sociosanitarios.
- Personal de servicios esenciales, como policías, bomberos y Protección Civil.
Las recomendaciones del SCS también incluyen otros colectivos, como el personal de educación infantil, las personas con determinadas exposiciones laborales a animales y quienes presentan factores de riesgo adicionales.
Para esta temporada, Sanidad dispone de cuatro tipos de vacunas frente a la gripe, adaptadas a los distintos grupos de población.
La vacunación comenzó antes en colegios y colectivos vulnerables
Aunque la campaña general arranca este 19 de octubre, Canarias inició una primera fase de inmunización el pasado 5 de octubre, dirigida a colectivos especialmente vulnerables, personal sanitario y centros educativos.
Entre las medidas incorporadas figura la vacunación contra la gripe del alumnado de tres, cuatro y cinco años de Educación Infantil en centros públicos, concertados y privados del Archipiélago.
En estos casos se utiliza una vacuna intranasal, que se administra por la nariz y evita la necesidad de una inyección.
La campaña también contempla la inmunización frente al VRS de personas especialmente vulnerables. Entre ellas figuran determinados residentes en centros sociosanitarios, pacientes con enfermedades graves y lactantes que cumplen los criterios establecidos por Salud Pública.
Hasta cuándo se puede recibir la vacuna contra la gripe
La campaña de vacunación contra la gripe en Canarias tiene previsto finalizar oficialmente el 31 de diciembre de 2026.
No obstante, el Servicio Canario de la Salud contempla la posibilidad de ampliarla hasta el 31 de marzo de 2027, dependiendo de la evolución epidemiológica y de la circulación del virus.
Sanidad recuerda que las vacunas no impiden todos los contagios, pero contribuyen a reducir el riesgo de complicaciones graves y de ingreso hospitalario entre las personas más vulnerables.
La campaña forma parte de la estrategia de prevención de infecciones respiratorias del Gobierno de Canarias para la temporada de otoño e invierno.