El concejal de Sí se puede en San Juan de la Rambla, Juan Siverio, renuncia a su cargo

El concejal de Sí se puede Juan Siverio, primer teniente de alcalde y responsable de Transición energética, Alumbrado público, Desarrollo local y Empleo, Cultura, Patrimonio cultural, Gestión de residuos, Movilidad sostenible, Accesibilidad, Educación, Bibliotecas y salas de estudio y Participación ciudadana, renunció hace unas horas a estos cargos en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla aunque mantiene su acta de edil.
El propio Siverio adelantó en sus redes sociales que había tomado esta decisión por diferentes motivos que explicaría en las próximas horas.
Por primera vez en este mandato Siverio apoyó al PSOE en la Junta de Gobierno municipal celebrada esta misma mañana en su petición de solicitar que el Consistorio se persone en la causa contra el alcalde, Juan Ramos, investigado un presunto delito de malversación administrativa tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tal y como adelantó Diario de Avisos en febrero de este año.
La renuncia de Siverio abre la puerta a una posible moción de censura en las próximas horas a tan solo siete meses de celebrarse las elecciones municipales. Según pudo saber este periódico por diferentes fuentes municipales, la misma sería presentada por él junto a los cuatro concejales del PSOE (Jesús Ezequiel Domínguez, Priscila Díaz, Gloria Méndez y Daniel Rodríguez) y el concejal de NC, Juan Alberto Pérez González ya que su compañera de filas, Yanira Mesa, se encuentra de baja. Todo apunta a que Jesús Ezequiel Domínguez volvería a sentarse en el sillón de la Alcaldía.
Las mismas fuentes precisaron que el documento que se presentará en breve se justifica porque consideran que la gestión desarrollada por el actual mandatario ha generado una situación de creciente preocupación política e institucional debido al deterioro de los servicios públicos, la paralización de iniciativas municipales y de las inversiones, la falta de transparencia, los cuestionamientos jurídicos de determinadas actuaciones relacionadas con el actual alcalde, y las dificultades en el funcionamiento ordinario de los órganos de gobierno y participación y por lo tanto es necesario un cambio que permita recuperar la eficacia en la gestión municipal.