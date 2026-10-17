A partir del próximo año el Servicio Canario de la Salud (SCS) ampliará la cobertura de la detección precoz de cáncer de mama, así comenzarán a sumarse mujeres de 49 y 70 años, siguiendo las directrices del Sistema Nacional de Salud que establece una implantación gradual de seis años de la población de 45 a 49 años y de 70 a 74 años.
La modificación del Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama, que actualmente asciende en las Islas a unas 358.000 mujeres de entre 50 y 69 años con una mamografía cada dos años, sumará 149.000 residentes en los próximos años, teniendo en cuenta que hay casi 96.000 mujeres de entre 45 y 49 años y más de 53.000 de 70 a 74 años.
De este modo se ha programado el inicio de la ampliación del cribado en 2027, añadiendo a la población de 49 y 70 años de forma que cada año se vaya incorporando a nuevas cohortes hasta cumplir la totalidad en el plazo de seis años que marca el Ministerio de Sanidad.
634 detectados
El Servicio Canario de la Salud realizó el pasado año 120.736 mamografías a mujeres de entre 50 y 69 años y, del total de exploraciones realizadas, 3.806 pacientes fueron derivadas a hospitales de referencia para continuar su estudio y permitieron detectar 634 cánceres.
Ante el Día Mundial contra el cáncer de mama, que se conmemora el próximo lunes, la Consejería insiste en la importancia de acudir a las revisiones periódicas para mejorar la detección precoz y la supervivencia (del 90% a los cinco años).
El cáncer de mama es la primera causa de muerte tumoral en la mujer, de ahí la importancia de participar en la citación del Programa de Diagnóstico Precoz. Su pronóstico depende principalmente de la extensión de la enfermedad en el momento de la detección, por lo que realizar un diagnóstico precoz es una de las vías para mejorar las posibilidades de curación.
Numerosos estudios confirman la posibilidad de reducir la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres sometidas a detección precoz, en aproximadamente un 30% frente a las no estudiadas.
Entre los avances para el tratamiento del cáncer de mama que el SCS ha integrado en los últimos años, la Consejería alude a técnicas quirúrgicas, como la utilización de la semilla ferromagnética; técnicas de soporte para administración de fármacos, con un dispositivo insertado a nivel del brazo de colocación sencilla; tratamiento sistémico, con inmunoterapia y terapias dirigidas en diferentes tumores, solas o asociadas con quimioterapia; y una nueva técnica radioterápica FAST-Forward que reduce la duración del tratamiento de 15 (o más) sesiones a solo cinco días, lo que permite reducir el numero de veces que la paciente acude al hospital. También se ha implantado la radioterapia intraoperatoria y la irradiación parcial acelerada, en la que toda la dosis de irradiación se puede administrar solo en una semana.
Doce unidades
El Programa de Diagnóstico Precoz de cáncer de mama cuenta con 11 unidades fijas repartidas por todas las islas y una unidad móvil para llegar a aquellas zonas de difícil acceso con el objetivo de acercar el servicio a la población.
Se realiza citando por carta personalizada a todas las mujeres censadas en los diferentes municipios, a las que se fija día, hora y lugar para que acudan a realizarse la mamografía. La exploración se repite cada dos años, y para reducir posibles errores en la lectura de las mamografías son valoradas por dos radiólogos diferentes.
Para su implementación cuenta con equipos digitales de radiodiagnóstico para mamografías, de alta tecnología y que permiten obtener una imagen de mejor calidad y con mayor capacidad de ajuste a la hora de hacer los informes, con lo que se reducen las proyecciones adicionales que, en muchos casos, hay que realizar a las mujeres para confirmar el diagnóstico.
El sistema informático que posee permite al radiólogo contar con un software de apoyo a la lectura, lo que le aporta mayor grado de seguridad en los informes. La mamografía digital proporciona mayor rapidez y seguridad en el diagnóstico y su almacenamiento en un centro de datos centralizado permite consultas a larga distancia.
10 mamógrafos digitales en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera
La Consejería ha adjudicado por más de 2,8 millones de euros la adquisición y puesta en funcionamiento de 10 mamógrafos digitales con destino a centros sanitarios de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera.
En Tenerife se instalarán cinco equipos: en el Centro de Atención Especializada (CAE) Rumeu y el Hospital del Sur, dependientes del Hospital Universitario de la Candelaria, así como en el Complejo Universitario de Canarias, que los distribuirá entre el Hospital del Norte y el propio HUC. Un equipo se destinará al CAE de Los Llanos de Aridane, en La Palma, y otro al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera. En Gran Canaria, se ubicarán tres equipos, en el CAE Vecindario y la Unidad de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama de Juan XXIII (dependientes del Complejo Universitario Insular-Materno Infantil), así como en el Hospital Doctor Negrín.
Incluirán sistemas de tomosíntesis, mamografía con contraste y sistemas de biopsia guiados por estereotaxia y tomobiopsia, tecnologías dirigidas a mejorar la calidad de imagen, optimizar el flujo clínico, aumentar la precisión diagnóstica y favorecer la accesibilidad y el confort de las pacientes.