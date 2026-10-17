Dejan sin comedor a 44 alumnos de familias vulnerables de La Vera

Un total de 44 alumnos y alumnas del CEIP Juan Cruz Ruiz, ubicado en el barrio de La Vera, en el Puerto de la Cruz, se han quedado sin cuota cero de comedor debido a que la Concejalía de Servicios Sociales no les envió en el plazo establecido los informes que se requieren para obtener estas ayudas del Gobierno de Canarias pese a cumplir con los criterios exigidos. El tiempo límite para presentar las solicitudes culminó el 15 de octubre.
Así lo denunciaron en redes sociales las familias afectadas quienes exponen que desde el centro educativo se tuvo que ir mostrando que el procedimiento para solicitarlas se hizo en tiempo y forma. De hecho, aseguran que se piden desde que se hace la prematrícula en el centro educativo y por eso no entienden que en seis meses no haya tenido el tiempo suficiente para realizarlos.
La cuota cero de comedor es una ayuda que permite al alumnado en situación socioeconómica más vulnerable estar exento del pago de la tarifa de comedor.
El equipo de gobierno (PP-ACP-CC) asegura haber dados los informes y tener los comprobantes que así lo acreditan y rehúsa hacer más declaraciones sobre este asunto que el grupo Socialista avisó en el pleno celebrado el 15 de septiembre.
“Es inaceptable que la desidia y la falta de prioridad del Gobierno local las terminen pagando las familias más vulnerables de La Vera. Advertimos que esto iba a ocurrir si no se actuaba con previsión, pero prefirieron mirar hacia otro lado y dejar a 44 niños sin comedor gratuito, cuyas familias deberán esperar hasta la siguiente ventana de tramitación, fijada para el 15 de enero”, subraya su portavoz, Marco González.
Esta “negligencia administrativa” obliga a familias con escasos recursos a asumir costes de hasta 110 euros mensuales por menor para mantener el servicio de comedor. “Ante las protestas de los padres y madres, la propia dirección del centro educativo tuvo que emitir un comunicado aclarando que el colegio cumplió en tiempo y forma a través de la sede electrónica, confirmando que el bloqueo responde únicamente a la falta de informes por parte del Ayuntamiento”, indica el edil socialista.
Colapso en la UTS
Desde el PSOE recuerdan que este episodio no es un hecho aislado sino la consecuencia del deterioro en la atención social del municipio, y, en particular, de la Unidad de Trabajo Social (UTS) de La Vera, que solo atiende al público tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) por falta de personal. “Llevamos más de un año denunciando esta situación y los cierres en Servicios Sociales, y en el pleno de septiembre lo hicimos con un ruego dirigido a la concejala responsable, solicitando fórmulas de refuerzo o la autorización de horas extraordinarias para tramitar los expedientes antes del inicio del curso”.
“Todo ello es una falta de atención muy grave de los servicios que debe procurar el Ayuntamiento para atender a las familias más vulnerables”, señala González, y avisa que el PSOE pedirá responsabilidades al Gobierno municipal por dejar de atender a estas 44 familias y por realizar acusaciones injuriosas contra el colegio”, declara.