44 menores vulnerables de Puerto la Cruz se quedan sin cuota cero de comedor por un retraso administrativo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, a través de su portavoz Marco González, ha denunciado públicamente la grave falta de compromiso del gobierno municipal con las familias más vulnerables del barrio de La Vera, cuya inacción ha provocado que 44 niños y niñas se queden sin la cuota cero de comedor escolar en el CEIP Juan Cruz Ruiz.
El conflicto se desencadenó tras vencer, el pasado 15 de octubre, la fecha límite establecida por la Consejería de Educación para el envío de las solicitudes. A pesar de que las familias afectadas cumplen con todos los criterios de vulnerabilidad requeridos, la concejalía de Servicios Sociales no remitió los informes sociales a tiempo. Como consecuencia, los escolares no podrán acceder al comedor a coste cero y deberán esperar hasta la siguiente ventana de tramitación, fijada para el 15 de enero. “Es inaceptable que la desidia y la falta de prioridad del gobierno local las terminen pagando las familias más vulnerables de La Vera. Advertimos en el pleno de septiembre de que esto iba a ocurrir si no se actuaba con previsión, pero prefirieron mirar hacia otro lado y dejar a 44 niños sin comedor gratuito””, subraya Marco González.
Esta negligencia administrativa obliga a familias con escasos recursos a asumir costes de hasta 110 euros mensuales por menor para mantener el servicio de comedor. Ante las protestas de los padres y madres, la propia dirección del centro educativo tuvo que emitir un comunicado aclarando que el colegio cumplió en tiempo y forma a través de la sede electrónica, confirmando que el bloqueo responde únicamente a la falta de informes por parte del Ayuntamiento. “Que un Ayuntamiento deje perder una ayuda vital por no tramitar unos informes a tiempo solo se explica desde la falta de sensibilidad social y el desinterés hacia quienes más lo necesitan. Exigimos soluciones inmediatas y asumir responsabilidades ante el malestar generado en el barrio”
Advertencias ignoradas y colapso en la UTS de La Vera
Desde el PSOE recuerdan que este episodio no es un hecho aislado, sino la consecuencia del deterioro en la atención social del municipio, y, en particular, de la Unidad de Trabajo Social (UTS) de La Vera, oficina externalizada que solo atiende al público tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) por falta de personal. “Llevamos más de un año denunciando la falta de personal y los cierres en Servicios Sociales donde advertimos formalmente también de este riesgo en el pleno municipal de septiembre mediante un ruego dirigido a la concejala responsable y al gobierno local de las derechas (Partido Popular), solicitando fórmulas de refuerzo o la autorización de horas extraordinarias para tramitar los expedientes antes del inicio del curso escolar”.
“Todo ello que venimos denunciando es una falta de atención muy grave de los servicios que debe procurar el Ayuntamiento para atender a las familias más vulnerables”, señala González, que lamenta que a pesar de todas estas advertencias, “el gobierno municipal no solo se ha quedado de brazos cruzados, sino que ha intentado culpabilizar al colegio y su equipo directivo, lo que es de una gravedad extrema”.
El PSOE anuncia que no va a permitir deslealtades institucionales de este calibre y que, por ello, “vamos a pedir responsabilidades políticas al gobierno municipal por dejar de atender a estas 44 familias y por realizar acusaciones injuriosas y mezquinas contra el colegio”, subrayó González.