Por primera vez 70 alumnos del colegio de Granadilla se quedan sin comedor: “Estamos desesperados”

Cerca de 70 alumnos de 6º de Primaria del CEIP Granadilla de Abona (Tenerife) no dispondrán del servicio de comedor escolar a partir de este miércoles 11 de marzo, una situación que ha generado malestar entre las familias tras recibir la notificación en la mañana de este martes a través del correo de la aplicación del centro.
Según ha explicado la directora del colegio a DIARIO DE AVISOS, Patricia Corujo, el problema se debe a la falta de auxiliares de comedor, una situación que el centro arrastra desde el pasado mes de octubre y que ya ha sido comunicada en varias ocasiones a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, sin que hasta ahora se haya solucionado.
Corujo señala que, ante la falta de personal, ella misma ha tenido que asumir labores de auxiliar para apoyar al equipo que presta el servicio. Actualmente trabajan cinco auxiliares, pero el número resulta insuficiente para atender a todo el alumnado usuario del comedor.
La directora explica que este miércoles no podrá desempeñar esa función debido a una cita médica, lo que ha obligado al centro a reducir el servicio. “Mañana no voy a poder realizar el servicio de auxiliar”, señala.
Como consecuencia, el alumnado de 6º curso no podrá utilizar el comedor, incluso en el caso de quienes utilizan transporte escolar, por lo que deberán abandonar el centro a las 13:30 horas.
El servicio se mantiene para Infantil y Cuota 0
Desde la dirección del centro se ha informado de que el alumnado de Infantil y Cuota 0 sí tendrán garantizado el servicio de comedor, independientemente de si utilizan o no el transporte escolar.
La directora insiste en que el problema se debe únicamente a la falta de personal disponible. “No llegamos con el personal”, subraya Corujo, quien además recuerda que el centro ha solicitado en varias ocasiones a la Consejería contar con un comedor propio dentro del colegio con servicio directo, lo que permitiría mejorar la organización y la atención al alumnado.
En este sentido, la responsable del centro se muestra crítica con la situación actual. “No me creo que no haya personal para cubrir los puestos, es imposible”, afirma.
Las familias denuncian “desesperación” ante la incertidumbre
La situación ha provocado también la reacción de las familias. Cristina Leal, presidenta del AMPA y representante de los padres del CEIP Granadilla de Abona, describe un ambiente de “desesperación”, algo que llevan denunciando desde hace meses a través de diversas vías, sin respuesta por parte de la Consejería.
Según explica, la suspensión del comedor está obligando a numerosas familias a reorganizar su jornada laboral de forma urgente, pidiendo permisos en el trabajo o recurriendo a abuelos y otros familiares.
Leal advierte además de la incertidumbre existente, ya que aunque por ahora la interrupción afecta a unos 70 alumnos, la situación podría empeorar si se produce la baja de otra auxiliar. “Podría llegar a afectar a más alumnado si faltara más personal”, señala.
Jessica Díaz, madre de dos alumnos de 4º y 5º de Primaria, comenta el nivel de desesperación entre los padres que trabajan y viven con el miedo de que el centro les avise sobre la interrupción total. “Hay ocasiones que le han dado un menú picnic, y yo no pago la cuota para que le den un bocadillo y una fruta a mis hijos”, señala.
En cuanto a la devolución de la cuota, desde el AMPA aseguran comprender que el centro está afrontando un sobrecoste en el servicio de comedor, ya que actualmente se están utilizando platos, vasos y cubiertos de plástico ante la falta de personal suficiente para asumir el servicio habitual de limpieza y organización. La representante de los padres considera preocupante este incremento del gasto en el presupuesto anual del comedor, que se está viendo afectado por esta situación excepcional.
Aunque reconoce que es la primera vez que se produce una interrupción de este tipo en el CEIP Granadilla, asegura que tiene constancia de que otros centros educativos de Tenerife atraviesan problemas similares. En concreto, menciona casos en Santiago del Teide o Tejina, donde también se han registrado dificultades en los comedores escolares por falta de personal.
La cuota del comedor no se devolverá
Pese a la suspensión del servicio para parte del alumnado, la cuota del comedor no será devuelta, ya que se trata de una tarifa mensual.
Desde el centro recuerdan que el coste del menú es de 2,50 euros al día, lo que, según la dirección, lo convierte en uno de los comedores escolares más económicos.
Corujo espera que el servicio se pueda retomar con normalidad lo antes posible, aunque advierte de que no se descartan nuevas interrupciones durante el mes si continúa la falta de personal.
El PSOE de Granadilla lleva el problema al pleno municipal
La situación del comedor escolar ha llegado también al debate político municipal. El PSOE de Granadilla de Abona ha anunciado la presentación de una moción para exigir la cobertura del personal necesario en este servicio.
Desde la formación recuerdan que el comedor escolar es un recurso esencial para muchas familias, no solo por garantizar una alimentación equilibrada al alumnado, sino también por su papel clave en la conciliación de la vida laboral y familiar.
El cierre parcial del servicio, sostienen, está generando incertidumbre y dificultades organizativas para las familias, que se ven obligadas a reorganizar de forma urgente su jornada para poder atender a sus hijos.
Los socialistas recuerdan que la competencia en materia de comedores escolares corresponde a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, por lo que consideran necesaria una actuación inmediata para garantizar la prestación completa del servicio.
En este contexto, el grupo municipal defiende que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, como administración más cercana a la ciudadanía, debe instar al Gobierno autonómico a adoptar medidas urgentes que permitan resolver la falta de personal y asegurar el funcionamiento normal del comedor escolar.