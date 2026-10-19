Más de 11.000 personas viven en zonas con riesgo de inundación en Tenerife

Un total de 11.258 personas residen en zonas con riesgo significativo de inundación en Tenerife, según un informe elaborado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) y la ingeniería TYPSA. El estudio advierte de la necesidad de invertir 1.685 millones de euros hasta 2035 para mejorar la gestión del agua y reducir los efectos de las sequías y las inundaciones en la Isla.
De esa cantidad, 1.647 millones se destinarían a atender las necesidades de agua, mientras que otros 38 millones permitirían reforzar las infraestructuras de protección frente a inundaciones.
El documento, titulado Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España, analiza las necesidades de las distintas demarcaciones hidrográficas españolas durante el periodo 2026-2035.
En el caso de Tenerife, identifica problemas relacionados con la elevada demanda de agua, especialmente para el regadío, y el aumento del consumo durante los periodos de mayor actividad turística.
Más de 11.000 personas expuestas al riesgo de inundación
Uno de los datos más relevantes del estudio afecta directamente a la seguridad de la población.
Según las estimaciones recogidas por Seopan, 11.258 habitantes de Tenerife viven en zonas con riesgo significativo de inundación de origen pluvial o fluvial, es decir, asociado a las lluvias y al desbordamiento de cauces.
Esta cifra forma parte de los 2,73 millones de personas que residen en España en las áreas inundables de mayor riesgo identificadas en el informe.
La demarcación hidrográfica de Tenerife cuenta con distintas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), identificadas conforme a la normativa europea y al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.
Estas áreas incluyen espacios relacionados con cauces y zonas costeras donde deben aplicarse medidas específicas de prevención.
Para reducir los riesgos, el informe plantea 28 millones de euros en actuaciones estructurales, principalmente encauzamientos y otras infraestructuras de protección.
A esta cantidad se suman otros 10 millones para infraestructuras verdes, con proyectos destinados a proteger y restaurar la franja costera y mejorar su adaptación al cambio climático.
Tenerife necesita 1.423 millones para mejorar el ciclo urbano del agua
La mayor parte de la inversión prevista para Tenerife se concentra en las infraestructuras del ciclo urbano del agua.
En concreto, el estudio cifra en 1.423 millones de euros para infraestructuras del ciclo urbano del agua; 161 millones en adaptación al cambio climático, con especial incidencia en la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) y la Estación Desalinizadora de Aguas Salobres (EDAS); 32 millones para infraestructuras en el marco de un Acuerdo Nacional del Agua, orientadas fundamentalmente a la gestión del regadío; 27 millones para el cumplimiento de los objetivos ambientales en el Dominio Público Hidráulico, destacando actuaciones como el saneamiento del puerto de Santa Cruz de Tenerife y conducciones de transporte de agua desalada y cuatro millones destinados al conocimiento y monitorización del ciclo integral del agua.
Igualmente la isla precisa de 28 millones para medidas estructurales de gestión del riesgo por inundación, principalmente en entornos fluviales y actuaciones de encauzamientos y 10 millones en infraestructuras verdes, centradas en programas de protección y restauración de la franja costera y adaptación al cambio climático.
Entre las prioridades aparecen las estaciones desaladoras de agua de mar y de aguas salobres, consideradas fundamentales para incrementar los recursos disponibles.
También se contemplan actuaciones de saneamiento en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y conducciones para transportar agua desalada.
El informe advierte de una reducción de las precipitaciones
La escasez de recursos hídricos constituye otro de los desafíos identificados para Tenerife.
Según el estudio, la demarcación se encuentra entre las que presentan mayor riesgo de sequía y contempla un descenso del 4% en las precipitaciones para el periodo 2010-2040.
A esta situación se suma el crecimiento de la actividad turística, que incrementa las necesidades de suministro durante determinados meses del año.
El informe considera necesario aumentar la producción de agua desalada y mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos existentes.
El presidente de Seopan, Julián Núñez, sostiene que la escasez de agua ha dejado de ser un fenómeno excepcional en España y requiere una respuesta estructural.
“Es necesario un mayor esfuerzo presupuestario con un marco financiero adecuado para garantizar el cumplimiento de la planificación hidrológica y la seguridad hídrica”, señala.
El problema de las inversiones pendientes
Seopan también advierte de las dificultades para convertir los planes de infraestructuras hidráulicas en obras ejecutadas.
El estudio señala que, pese a los avances en planificación hidrológica, los niveles de ejecución de las medidas previstas se sitúan en el 30%, debido principalmente a la falta de recursos presupuestarios y de un marco financiero adecuado.
La patronal también cuestiona la duración de los procedimientos de contratación pública.
Según explica, desde que se decide construir una infraestructura hasta que comienza a funcionar puede transcurrir más de una legislatura.
Estos retrasos limitan la capacidad de respuesta ante episodios prolongados de sequía o inundaciones repentinas.
En el conjunto de España, Seopan y TYPSA estiman que se necesitan 103.824 millones de euros entre 2026 y 2035 para modernizar las infraestructuras hidráulicas y reforzar la protección frente a fenómenos extremos.