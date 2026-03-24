Therese descarga más de 300 litros en las zonas más castigadas por la sequía

Therese se reactivó ayer con lluvias repartidas por todo el Archipiélago. La borrasca situada en el entorno de las Islas, una de las de mayor duración de los últimos años, sigue empapando la tierra cinco días después de que se emitieran las primeras alertas meteorológicas. Agüimes, en Gran Canaria, fue ayer el punto de España donde más llovió (46 litros por metro cuadrado), seguido de San Juan de la Rambla (45) y La Quinta, en Garachico (44).
Si el suroeste de Gran Canaria se ha llevado las mayores precipitaciones acumuladas, en el caso de Tenerife han sido los altos de la comarca de Abona, una zona tradicionalmente castigada por la sequía, donde se han registrado las cantidades más significativas de lluvia.
Solo en Vilaflor de Chasna se han medido más de 300 litros por metro cuadrado desde que comenzó este episodio. “Hace por lo menos 15 años que no caía tanta agua”, aseguró ayer a este periódico su alcaldesa, Agustina Beltrán, que reconoció que esta lluvia ha cambiado hasta el ánimo de los residentes en el municipio más alto de Canarias: “Todo el mundo está feliz, esta agua ha sido fantástica porque ha sido serena, sin destrozos y ha venido muy bien para los viñedos tradicionales, que estaban a punto de desaparecer”. Dado el volumen de la lluvia -ayer continuaba- el Ayuntamiento procedió al desvío desde los depósitos municipales a los de riego.
La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado, celebró también el paso de varios frentes asociados a la borrasca. “Lo bueno es que ha llovido todos los días, no ha sido una tromba que arrastra y se lleva todo, sino cinco o seis días de agua que cala bastante”.
En el caso de los altos de la comarca de Chasna, Delgado coincide con la alcaldesa de Vilaflor al subrayar los beneficios “espectaculares” de la tormenta para las viñas: “Todo el secano de Trevejos estaba prácticamente muerto y estas lluvias han sido providenciales”.
En cambio, la papa ha resultado perjudicada por el viento, especialmente las de tres meses: “Las extratempranas se van a quedar pequeñas y vamos a ver cómo se desarrolla el resto”, señaló a este periódico, y advirtió sobre la amenaza del mildiu, enfermedad favorecida por temperaturas bajas y alta humedad relativa. Pero, con todo, remarcó que “ningún agua, por mucha calidad que tenga, puede sustituir a la del cielo, así que bienvenida Therese, que nos ha traído unas lluvias fantásticas”.
El paso de la borrasca ha elevado hasta el 78% las reservas de las balsas de agua de riego en Tenerife, acumulando un volumen de casi cuatro millones de metros cúbicos, una cantidad significativamente alta teniendo en cuenta que un par de balsas de la red se encuentran vacías por trabajos de reparación y mejoras, como recordó ayer Valentín González, consejero insular del Sector Primario.
La cara menos amable de esta perturbación han sido los desperfectos en infraestructuras, desprendimientos, inundaciones y cortes de luz. Endesa informó de que el pasado fin de semana atendió más de 600 incidencias (500 en líneas de baja tensión y el resto de media) por cortes en el suministro eléctrico que afectaron a 11.000 usuarios en Tenerife y Gran Canaria, mayoritariamente, pero también en La Palma y El Hierro.
UN DILUVIO EN LAS CAÑADAS
La borrasca continuó ayer su periplo de oeste a este de las Islas. Ayer apenas cayeron cuatro gotas en La Palma, La Gomera y El Hierro, donde llovió con intensidad desde el pasado viernes. Sí lo hizo con más fuerza en el norte de Tenerife -sobre todo en Garachico, Icod y El Tanque, La Guancha y San Juan de la Rambla- y en puntos del Sur, caso de los municipios de San Miguel y Arona. La jefa de Meteorología de RTVC, Victoria Palma, confirmó que en Las Cañadas se habían registrado hasta la noche del domingo casi 400 litros por metro cuadrado.
El Cabildo actualizó ayer el Plan de Emergencias Insular y activó, a las 11.00 horas, la situación de alerta por el “cambio de trayectoria” de la borrasca, que llevó a la Aemet a emitir a última hora del domingo un aviso naranja por lluvias que hoy se mantendrán durante toda la jornada en Tenerife y a partir de las 15.00 horas en La Palma, mientras que será amarillo en La Gomera, El Hierro y Gran Canaria.
La previsión de la Aemet apunta para hoy chubascos localmente fuertes en Tenerife y La Palma con rachas de viento intensas, aunque sin llegar a los niveles del fin de semana. Para este miércoles, el paraguas será más necesario por la mañana que por la tarde, ya que en la segunda mitad del día se levantarán los últimos avisos amarillos por precipitaciones.