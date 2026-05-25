Ya está en vigor la norma por la que puedes quedarte sin prestación por desempleo: la regla de 90 días

Cambiar de puesto de trabajo es una decisión habitual que, en ocasiones, puede albergar riesgos imprevistos para la estabilidad financiera del empleado. Una de las normativas más importantes y a la vez más desconocidas por los trabajadores es la conocida como “regla de los 90 días” del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), una directriz legal que puede dejar sin subsidio ni prestación por desempleo a quienes cesen en su nuevo empleo de forma prematura.
Por norma general, cuando una persona solicita una baja voluntaria en su empresa para emprender un nuevo proyecto profesional, pierde automáticamente el derecho a percibir el paro, ya que el sistema público exige que la pérdida del trabajo sea involuntaria. El problema surge si, al llegar al nuevo destino, la relación laboral se rompe durante las primeras semanas.
El periodo de prueba y la obligatoriedad de los tres meses
La legislación española, concretamente la Ley General de la Seguridad Social, establece un mecanismo para evitar posibles fraudes que consiste en exigir que el trabajador permanezca un tiempo mínimo de alta antes de volver a solicitar protección por desempleo.
- Si la empresa te cesa en el periodo de prueba: si entras a trabajar en una nueva empresa tras una baja voluntaria y el empleador decide rescindir el contrato por no superar el periodo de prueba antes de que cumplas tres meses (90 días) en el puesto, el SEPE te denegará el paro. La ley considera que no se ha “limpiado” la baja voluntaria anterior, por lo que el derecho a la prestación queda suspendido hasta consolidar un nuevo empleo.
- Si se produce un despido formal: la situación cambia drásticamente si la empresa decide despedirte de manera formal —ya sea mediante un despido por causas objetivas o disciplinarias— antes de esos tres meses. En este supuesto específico, el SEPE sí reconoce la situación legal de desempleo de forma inmediata y permite el cobro del paro acumulado, siempre que se cumplan los requisitos generales de cotización.
Por supuesto, si es el propio empleado quien decide marcharse por voluntad propia del nuevo puesto durante el periodo de prueba, se computa nuevamente como una baja voluntaria, manteniendo la imposibilidad de acceder a las prestaciones públicas por desempleo.