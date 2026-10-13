Mercadona estrena otra ‘Tienda 9’ en Tenerife: estas son las novedades del supermercado

Mercadona ha reabierto su supermercado del Centro Comercial San Eugenio, en Adeje (Tenerife), después de una reforma de 5,8 millones de euros. El establecimiento, situado en la Avenida de los Pueblos, incorpora el nuevo modelo de Tienda 9, con más espacio para los productos frescos, una distribución renovada y mejoras destinadas a facilitar las compras.
La reapertura se produce apenas unos días después de que la cadena estrenara su primera Tienda 9 de Tenerife, ubicada en la calle Benavides de Santa Cruz de Tenerife. Con esta nueva actuación, Mercadona continúa extendiendo su modelo de supermercado en la Isla.
Según ha informado la compañía en un comunicado, la reforma del establecimiento de Adeje ha contado con la participación de 33 proveedores de obra y ha supuesto una inversión de 5,8 millones de euros. El supermercado dispone de una plantilla de 49 trabajadores.
Qué novedades incorpora el Mercadona de Adeje
La principal transformación se encuentra en la distribución interior del establecimiento. Mercadona ha reorganizado sus instalaciones para pasar de un modelo dividido por secciones comerciales a otro estructurado según los procesos de trabajo.
Esta nueva organización busca facilitar la localización de los productos y agilizar las compras, al tiempo que permite a los empleados reducir desplazamientos durante las tareas de reposición y mejorar la coordinación del equipo.
Una de las principales novedades es la incorporación del denominado Obrador Central, un espacio que reúne las diferentes actividades de preparación de productos frescos que se realizan dentro del supermercado.
En esta zona se concentran procesos como el corte, la cocción y el envasado, que anteriormente podían desarrollarse en distintos puntos del establecimiento.
Según explica la empresa, esta centralización permite destinar más espacio a los productos frescos disponibles para los consumidores y mejorar la gestión de los recursos.
El supermercado también incorpora una zona de descanso para los clientes, adaptada al nuevo diseño comercial.
Menor consumo de agua y energía
La reforma incluye mejoras en los sistemas de refrigeración y en las instalaciones técnicas del supermercado.
De acuerdo con los datos facilitados por Mercadona, el nuevo modelo permite alcanzar ahorros de hasta el 10% en energía y del 40% en consumo de agua.
Los muebles frigoríficos incorporan sistemas Aerofoil, diseñados para reducir la pérdida de aire frío hacia los pasillos. Con ello, la compañía busca disminuir el consumo energético de los equipos y mejorar la temperatura dentro del establecimiento.
La cadena también utiliza dióxido de carbono (CO₂) como refrigerante y ha renovado las salas de máquinas y diferentes equipos técnicos para mejorar su funcionamiento y mantenimiento.
A estas actuaciones se suma la incorporación de dispositivos electrónicos y herramientas digitales destinadas a facilitar la organización de tareas, la toma de decisiones y la coordinación de los trabajadores.
10,5 millones en dos supermercados de Tenerife
La reapertura de Adeje llega después de que Mercadona anunciara, el pasado 8 de octubre, la puesta en marcha de su primera Tienda 9 en Tenerife, situada en el número 22 de la calle Benavides, en Santa Cruz de Tenerife.
Aquella reforma supuso una inversión de 4,7 millones de euros, contó con la participación de 34 proveedores de obra y afectó a un establecimiento con una plantilla de 43 personas.
Con ambas actuaciones, Mercadona ha destinado 10,5 millones de euros a la renovación de estos dos supermercados de Tenerife, que suman 92 trabajadores.
El modelo Tienda 9 supone una evolución del anterior formato comercial, denominado Tienda 8. La compañía prevé desarrollar su implantación entre 2026 y 2033, con una inversión total anunciada de 3.700 millones de euros.
El objetivo de esta transformación es reorganizar los espacios comerciales, modernizar las instalaciones y mejorar la productividad y eficiencia de sus establecimientos, según la empresa.
Horario del Mercadona de San Eugenio
El supermercado reabierto en el Centro Comercial San Eugenio, situado en la Avenida de los Pueblos de Adeje, tiene un horario de apertura de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas, según ha informado Mercadona.
La compañía mantiene también su servicio de compra por internet a través de su página web.
Con esta reapertura, los clientes del supermercado de San Eugenio vuelven a disponer del establecimiento tras las obras de renovación, ahora con una distribución diferente, más espacio para productos frescos y nuevas instalaciones destinadas a mejorar la experiencia de compra.