15 empresas optan al proyecto de la nueva sede de la Policía Local de La Laguna

Un total de 15 empresas han presentado sus propuestas a la reciente licitación del Ayuntamiento de La Laguna para la redacción del proyecto básico y de ejecución para acondicionar la antigua estación de guaguas de San Benito como nueva sede central de la Policía Local, que salió a concurso a finales de abril por un total de 200.944 euros (impuestos incluidos), según confirmaron desde el Consistorio local.
El contrato también incluye la redacción de propuesta de modificación del PGO de la parcela exterior del inmueble (con el objetivo de permitir una futura ampliación de la sede para albergar servicios complementarios) y la dirección facultativa completa, según recogen los pliegos.
El edil de Obras e Infraestructuras, Ángel Chinea, celebró la gran acogida que ha tenido este procedimiento en su primera fase, lo que demuestra que “se trata de un proyecto estratégico para el municipio y de gran interés para el sector privado”.
Asimismo, el edil recordó que “esta fórmula de contratación garantiza la libre concurrencia de las empresas y abarata los costes respecto a una encomienda directa con medios propios. Esta última alternativa nos podría acelerar los plazos en cierta medida, pero los precios del material y otros conceptos los establece una única entidad”. Cabe recordar que el año pasado el área aún estaba decidiendo si para la redacción de este proyecto se haría una licitación o un encargo a un medio propio.
Una vez finalizado ya el plazo para la presentación de ofertas, ahora se procederá a los trámites recogidos en la normativa para comprobar que las empresas cumplen con los requisitos establecidos, dar margen para la subsanación de posibles errores en las propuestas que sean rechazadas y, finalmente, tomar la decisión en base a criterios económicos y técnicos para la adjudicación de este contrato, evitando en todo momento cualquier tipo de baja temeraria, enfatizaron desde el área.
Por su parte, el edil de Seguridad, Badel Albelo, también puso en valor que este expediente siga adelante en los tiempos predefinidos y que exista tanto interés en esta futura infraestructura, “que a buen seguro mejorará las prestaciones y la atención de cara a la ciudadanía y las condiciones de trabajo de los propios agentes de la Policía Local”.
Las superficies construidas del edificio existente (antiguas oficinas de la estación de guaguas) suponen un total de 1.611,45 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas. El resto de la parcela, 6.052,43 metros cuadrados, es un espacio libre que actualmente se utiliza de forma provisional como aparcamiento público y es el objeto de propuesta de modificación del PGO para la futura ampliación de la sede en un segunda fase.
Según se recoge en los pliegos, el objetivo es lograr una nueva sede policial que resulte operativa, tanto a efectos administrativos como que dé respuesta inmediata ante servicios urgentes, dada la facilidad de acceso a la TF-5 y a otras vías municipales, y que, además, pueda albergar no sólo aparcamientos para sus vehículos sino también los recintos necesarios para la formación y las prácticas de todo su personal.