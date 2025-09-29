La redacción del proyecto de la nueva sede de la Policía Local de La Laguna se retrasa a 2026

La redacción del proyecto de ejecución para el acondicionamiento de la antigua estación de San Benito como nueva sede central de la Policía Local de La Laguna se acometerá finalmente en 2026. Aunque el Ayuntamiento había puesto una partida en los presupuestos de este año para encargar o licitar esta redacción, la complejidad del procedimiento y la necesidad de incluir la dirección facultativa completa de la obra han retrasado las previsiones, por lo que se ha estimado que la adjudicación del contrato se hará con cargo al presupuesto municipal de 2026.
Así lo adelantó la concejala de Hacienda y Servicios Municipales, Paqui Rivero, durante la última sesión del Pleno, en el marco del debate de una modificación presupuestaria, y confirmaron posteriormente desde el área municipal de Obras e Infraestructuras.
Asimismo, la partida inicialmente estimada de 95.000 euros este año para la redacción del proyecto de rehabilitación del inmueble, crecerá hasta los 200.000 euros en 2026 al incluirse no solo la redacción del proyecto básico y de ejecución de dicha rehabilitación, sino también toda la dirección facultativa y otros estudios necesarios relativos a la ordenación del resto de la parcela, dada la complejidad del procedimiento, según explicaron desde el área. También indicaron que aún se está decidiendo si para dicha redacción se hará una licitación o un encargo a un medio propio.
Cabe recordar que el edificio de la antigua estación donde se ubicará la nueva sede no se puede derruir o reconstruir; es decir, no se puede tocar su estructura, así que sólo se puede reformar y adaptar a las necesidades que requiera la Policía Local, para que puedan desempeñar sus funciones con normalidad en este espacio. Teniendo en cuenta esto, en el proyecto a redactar también se abordará la cantidad de plantas a realizar en el subsuelo del aparcamiento, el uso y la rehabilitación de esta infraestructura y la división interna del edificio.
El espacio de la antigua estación de San Benito se utiliza en la actualidad como aparcamiento público. El año pasado, el Ayuntamiento lagunero procedió a la demolición de la marquesina metálica que había allí. En la zona sigue el antiguo edificio de la estación, que albergará la futura comisaría de la Policía Local de La Laguna. El Gobierno de Canarias cedió, en el año 2023, el uso de esta antigua estación de guaguas al Consistorio lagunero.