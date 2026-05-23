El paisaje urbano del casco histórico de Aguere recupera uno de sus grandes referentes visuales y devocionales tras semanas de trabajos verticales ocultos a los ojos del público. La concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado la finalización con éxito de las minuciosas labores de limpieza y conservación preventiva ejecutadas en la estatua de La Milagrosa de La Laguna, una emblemática obra ubicada en la céntrica plaza de San Cristóbal que requería una intervención urgente debido al paso del tiempo y a las inclemencias meteorológicas.
Con una inversión exacta de 3.263,20 euros, la actuación se enmarca dentro de la segunda fase del Programa municipal de restauración de esculturas, bustos y monumentos en espacios públicos. Los operarios procederán en los próximos días a la retirada definitiva del complejo entramado de andamios que ha rodeado a esta imponente pieza de arte sacro, cuya altura total supera los diez metros desde el suelo, devolviendo la normalidad peatonal y visual a esta concurrida zona del municipio tinerfeño.
El plan para proteger La Milagrosa de La Laguna contra el deterioro
El concejal del área de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, ha puesto en valor el alcance de estos trabajos y ha recordado la hoja de ruta que sigue la corporación. Esta intervención en La Milagrosa de La Laguna ratifica el compromiso firme del consistorio con un modelo de conservación puramente preventiva, debidamente planificado y sostenido a largo plazo. Según explica el propio edil, el área combina de forma rigurosa los criterios eminentemente técnicos con la escucha activa de las demandas vecinales.
El plan municipal arrancó con un exhaustivo trabajo previo de inventariado y catalogación de la enorme cantidad de obras de arte que salpican las calles y plazas de Aguere. Gracias a este diagnóstico integral, el Ayuntamiento ha podido adoptar una perspectiva global para gestionar el patrimonio escultórico, una metodología clave para adelantarse a los problemas estructurales y evitar con éxito que las piezas históricas alcancen estados de deterioro grave que pongan en peligro su integridad o supongan costes económicos mucho mayores para las arcas públicas.
La estatua exenta de La Milagrosa de La Laguna es una valiosa obra esculpida en mármol blanco que data del año 1929, cuya autoría permanece en el anonimato. Los informes técnicos previos revelaron que la superficie de la piedra acumulaba una notable cantidad de suciedad superficial, depósitos de hollín, residuos ambientales y una fuerte presencia de vegetación invasora adherida a los pliegues del mármol, factores que hacían indispensable una higienización profunda y especializada. La tarea ha sido ejecutada de principio a fin por un restaurador profesional de reconocido prestigio, dada la tremenda relevancia histórica, artística y el arraigo vecinal de la figura.
La efigie propiamente dicha posee una altura de 2,50 metros, pero se eleva de manera majestuosa sobre un imponente pedestal de fábrica de otros 8 metros de alto. Esta gran base se encuentra revestida con losas de piedra natural y luce en su zona inferior una histórica placa votiva. Los anales del municipio recuerdan que la llegada de la imagen a la isla se produjo gracias al impulso del Padre Chacobo Juste, perteneciente a los Padres Paúles de la iglesia de San Agustín. Su adquisición se sufragó mediante una suscripción popular masiva y contó con el apoyo directo de la Escuela Normal de Maestras de La Laguna. La talla llegó por mar desde la Península en el citado año 1929 y, tras registrar varios intentos fallidos para buscarle un espacio idóneo, se erigió de manera definitiva en su actual emplazamiento en mayo de 1960.
Una inversión histórica en los monumentos en La Laguna
La recuperación de La Milagrosa de La Laguna no es una acción aislada, sino el primer hito de una segunda fase del programa que contempla cinco intervenciones de calado elegidas minuciosamente por su valor cultural, su vulnerabilidad física y las solicitudes de los propios barrios. En total, este bloque de actuaciones moviliza una partida presupuestaria cercana a los 24.000 euros, una cifra que representa un notable incremento de más del 70% si se compara de forma directa con el presupuesto asignado a la primera fase desarrollada durante el pasado ejercicio.
Dentro de este lote de mejoras patrimoniales, ya se encuentra a pleno rendimiento la restauración integral del Monumento al Campesino, una emblemática pieza creada por Raúl Rodríguez en el año 2010. Esta obra cuenta con un presupuesto asignado de 12.412 euros y ha tenido que ser retirada de la rotonda que conecta Las Canteras con Las Mercedes para ser tratada en un taller especializado. De igual forma, los técnicos están a punto de dar por concluidos los trabajos en el anillo de bronce en memoria de Laura de la Puerta Guillén, ubicado en la icónica zona del Camino Largo, con un coste de 1.284 euros.
El calendario de Patrimonio Cultural se completará próximamente con las tareas de adecentamiento y limpieza profunda del monolito levantado en recuerdo de las Víctimas del Sida, situado en el parque Javier Fernández Quesada, presupuestado en 716,90 euros, así como la completa rehabilitación del célebre Monumento a Los Sabandeños, en el núcleo costero de Punta del Hidalgo, que requerirá una aportación económica de 5.938,50 euros.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de La Laguna trabaja en resolver los complejos trámites administrativos y técnicos que permitirán arrancar la restauración de dos colosos de gran formato de la ciudad. Por una parte, el célebre monumento al Padre Anchieta, esculpido por Bruno Giorgi, que se afrontará de manera conjunta con la Universidad de La Laguna (ULL) con un montante de casi 85.000 euros. Por otra, la conocida escultura de La Trilladora, en la rotonda que da acceso al aeropuerto, cuya puesta a punto costará cerca de 50.000 euros financiados al 50% entre la corporación local y el Cabildo de Tenerife dentro del Programa Insular de Patrimonio Histórico. Con este paquete global de medidas, la inversión total destinada a dignificar el arte público del municipio superará los 150.000 euros a lo largo del presente año.