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El turista que se afeitó la cabeza en Las Teresitas ahora hace la colada: “Hoy toca lavar la ropa”

Un nuevo vídeo en TikTok muestra al hombre lavando su ropa en la orilla de la playa de Santa Cruz de Tenerife
El turista que se afeitó la cabeza en Las Teresitas ahora hace la colada
El turista que se afeitó la cabeza en Las Teresitas ahora hace la colada en la orilla. | TikTok
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El turista que protagonizó un polémico vídeo al afeitarse la cabeza en la orilla de la playa de Las Teresitas ha vuelto a encender las redes sociales en Tenerife.

En esta ocasión, las imágenes fueron difundidas ayer a través del perfil de TikTok @decanarios3.

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En la grabación se le puede observar con total claridad utilizando el agua del mar para realizar labores de higiene doméstica: lavar su ropa a mano en plena orilla, frotando las prendas ante la mirada atónita del resto de los bañistas.

La indignación de los usuarios de las redes sociales sigue en aumento ante la impunidad con la que este bañista continúa utilizando la playa pública como su aseo y lavadero personal.

@decanarias3

🤡el circo de tenerife en las teresitas🤡🇮🇨 #tenerife #canarias #tenerifesur #grancanaria #tenerifeholiday

♬ Ethereal Resonance Trail – Rico Bluefield
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