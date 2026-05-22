Un turista se equivoca de camino y acaba atrapado con el coche en una playa de Tenerife

Un vídeo que ya circula en redes sociales muestra el momento en el que un turista accede por error con un coche de alquiler hasta la playa de Troya, en el municipio de Adeje, quedando atrapado por la arena.
Las imágenes, publicadas en Instagram por @andreykrivashov, reflejan cómo el vehículo queda atrapado, impidiendo que el conductor pudiera continuar o salir por sus propios medios.
La escena generó rápidamente curiosidad entre las personas que se encontraban en la zona, algunas de las cuales decidieron ayudar al conductor empujando el coche para intentar liberarlo de la arena.
Varias personas ayudan a sacar el vehículo de la arena
En el vídeo puede verse cómo varios presentes colaboran para mover el vehículo mientras el conductor intenta maniobrar. Tras varios intentos y con ayuda, finalmente lograron sacar el coche de la playa.
El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde numerosos usuarios reaccionaron con humor y sorpresa ante la confusión del turista al terminar conduciendo directamente sobre la arena de una de las playas más conocidas del sur de Tenerife.