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Un turista que ‘pasa de todo’ se afeita la cabeza en la playa de Las Teresitas: “El agua no es para eso”

El bañista decide 'pasar' olímpicamente de las advertencias, manteniendo una actitud de total indiferencia
Un hombre se afeita la cabeza en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. TikTok
Un turista se afeita la cabeza en plena playa de Las Teresitas. | @saylaru
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Un nuevo vídeo viral ha encendido el debate sobre el civismo en las playas de Tenerife. La usuaria de TikTok @saylaru11 ha compartido este jueves el desagradable momento vivido en la playa de Las Teresitas, donde recriminó a un bañista extranjero que se estaba afeitando la cabeza, espuma incluida, en la orilla de la popular zona de baño chicharrera.

“Es una cochinada”

En el clip, que ya empieza a acumular numerosas reproducciones, se escucha claramente cómo la autora del vídeo se acerca al hombre para afearle su conducta: “El agua no es para eso; es una cochinada”, le insiste de manera tajante.

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Sin embargo, el bañista decide ‘pasar’ olímpicamente de las advertencias, manteniendo una actitud de total indiferencia y continuando con su afeitado frente a la mirada atónita de los presentes.

La indignación aumenta cuando la usuaria le advierte de un peligro añadido para su propia salud: “Encima te estás haciendo heridas en la cabeza, que tienes sangre”, le señala, sin lograr que el hombre deponga su actitud.

@saylaru11

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♬ sonido original – Say Laru
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