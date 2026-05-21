Un turista que ‘pasa de todo’ se afeita la cabeza en la playa de Las Teresitas: “El agua no es para eso”

Un nuevo vídeo viral ha encendido el debate sobre el civismo en las playas de Tenerife. La usuaria de TikTok @saylaru11 ha compartido este jueves el desagradable momento vivido en la playa de Las Teresitas, donde recriminó a un bañista extranjero que se estaba afeitando la cabeza, espuma incluida, en la orilla de la popular zona de baño chicharrera.
“Es una cochinada”
En el clip, que ya empieza a acumular numerosas reproducciones, se escucha claramente cómo la autora del vídeo se acerca al hombre para afearle su conducta: “El agua no es para eso; es una cochinada”, le insiste de manera tajante.
Sin embargo, el bañista decide ‘pasar’ olímpicamente de las advertencias, manteniendo una actitud de total indiferencia y continuando con su afeitado frente a la mirada atónita de los presentes.
La indignación aumenta cuando la usuaria le advierte de un peligro añadido para su propia salud: “Encima te estás haciendo heridas en la cabeza, que tienes sangre”, le señala, sin lograr que el hombre deponga su actitud.