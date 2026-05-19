Cuánto se tarda en recorrer la nueva pasarela del Padre Anchieta: “¿Te sellan el carné de peregrino?”

La gran pasarela peatonal del Padre Anchieta, en San Cristóbal de La Laguna, ya está abierta. Esta gran infraestructura en forma de anillo sustituye a los pasos de peatones en superficie de la rotonda con un objetivo doble: eliminar el riesgo de atropellos y reducir hasta en un 20% los atascos en uno de los accesos más saturados de la TF-5, por donde pasan cada día más de 50.000 vehículos y 20.000 peatones.
Ante su puesta en marcha, la gran pregunta que se hacen los vecinos y estudiantes es cuánto tiempo tardarán ahora en caminar por ella para cruzar de un punto a otro.
Los ‘tiempos de la pasarela’
“Contrariamente a las dudas iniciales”, la pasarela ahorrará tiempo en la gran mayoría de sus conexiones, según indica el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga.
- De la avenida Trinidad a la Facultad de Biología: es el trayecto más beneficiado. Antes, en superficie, había que caminar 460 metros y se tardaban 5 minutos y 31 segundos cruzando carriles y semáforos. Con la nueva pasarela, la distancia baja a 370 metros y el tiempo se reduce a 4 minutos y 26 segundos (un minuto menos), según el consejero.
- De Geneto a la avenida Trinidad: es el recorrido que requiere caminar un poco más debido a la forma de la estructura. En este caso concreto, el tiempo se incrementa en solo 40 segundos más respecto al trayecto antiguo en superficie.
Detalles técnicos de la estructura
La estructura central de la pasarela consiste en un gran anillo metálico de 314 metros de longitud, un diámetro de 100 metros y un peso de 525 toneladas. El proyecto ha sido diseñado por Fhecor Ingenieros Consultores y ejecutado por la constructora OHLA tras una inversión final de 13,1 millones de euros.
Para garantizar el confort de los peatones, la pasarela cuenta con una visera protectora instalada en las zonas donde el viento sopla con mayor fuerza en La Laguna, además de un sistema de iluminación LED integrado en el propio pasamanos.
Humor en las redes
Como era de esperar, la apertura de esta enorme infraestructura circular no ha pasado desapercibida para los ciudadanos, que han vuelto a llenar de ingenio y humor las redes sociales.
Entre las reacciones más divertidas, algunos universitarios bromeaban asegurando que “si entras hoy por el acceso de la Trinidad, a mediados de junio llegas a Biología” o que “empiezas a cruzar en primero de carrera y cuando acabas sales graduado”.
Otros lectores comparaban la caminata con el Camino de Santiago preguntando si “te sellan el carné de peregrino”, mientras que los más resignados ante la magnitud del anillo afirmaban estar todavía “dando vueltas dentro como un pato mareado” o pedían directamente que pusieran “un carrito en medio para pillar agua y chuches hasta llegar al otro lado”.