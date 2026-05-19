La pasarela del Padre Anchieta prevé reducir en un 20% el tiempo de espera del tráfico en la rotonda

El clásico tiempo lagunero dio la bienvenida ayer a la tan esperada inauguración de la pasarela del Padre Anchieta, con la que se prevé solucionar los actuales problemas de tráfico en una de las glorietas más saturadas de la TF-5, a su paso por La Laguna, y por donde diariamente transitan más de 50.000 vehículos y 20.000 peatones.
Según destacan desde el Cabildo, el objetivo de esta infraestructura es reducir hasta en un 20% los tiempos de espera de los vehículos en la glorieta, mejorar la fluidez del tráfico y eliminar los riesgos para los peatones, al suprimirse los actuales pasos de peatones en superficie.
Así, desde ayer los peatones pueden hacer uso ya de esta pasarela y los actuales once pasos de peatones de la glorieta quedarán eliminados mañana.
Este acto de inauguración, que contó con una amplísima representación institucional, ha tenido lugar cinco años después del anuncio por parte del Cabildo de su licitación en mayo de 2021, tras un proceso muy complejo que ha sorteado múltiples vicisitudes y que han supuesto al final un sobrecoste de más cuatro millones, ya que el proyecto se adjudicó por unos 8,8 millones y el presupuesto final ha sido de 13,1 millones.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó ayer que esta infraestructura representa la “transformación histórica de la movilidad en Tenerife y, especialmente, para La Laguna”. “Es una apuesta decidida por una Isla más segura, más accesible y preparada para responder a las necesidades de movilidad del presente y del futuro”, indicó.
Dávila recordó que “durante años, este punto ha soportado una enorme presión de tráfico y una elevada intensidad peatonal”, por lo que con esta pasarela “damos respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía y mejoramos la seguridad vial y peatonal en uno de los principales accesos del área metropolitana”.
Mientras, el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, añadió que “en 2023 asumimos el compromiso de finalizar un proyecto muy complicado y que ha sorteado decenas de vicisitudes en su ejecución: problemas con el material, la fabricación, el transporte, el estado del mar, un invierno lluvioso y otras circunstancias que han condicionado la ejecución de los trabajos”.
El consejero destacó que, “contrariamente a lo que algunos predican”, la pasarela “ahorra tiempo en la mayor parte de los tramos”. “Por ejemplo, de la avenida Trinidad a la Facultad de Biología, hoy hay que recorrer 460 metros y se tarda 5 minutos y 31 segundos, cruzando vías y pasos de peatones. Mientras que con la pasarela son 370 metros y 4 minutos y 26 segundos, un minuto menos El recorrido más largo es el de Geneto a la avenida Trinidad, pero, en todo caso, son solo 40 segundas más”, detalló.
Arteaga también puso en valor que la pasarela “cumple con la normativa de accesibilidad y cuenta con una iluminación novedosa, ya que se ubica en el pasamanos de la barandilla”. Y apuntó que ahora, además de la eliminación de los pasos de peatones, solo quedan los trabajos de jardinería en la rotonda, que contará con palmeras, y “el remate de uno de los tramos” que conectará directamente con la planta alta del Intercambiador, tras su reforma integral.
Por su parte, el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, valoró la implicación de la ULL con el Cabildo en la búsqueda de soluciones “para mejorar la movilidad” en la Isla. Y destacó que esta pasarela supondrá “la mejora de la integración de nuestro campus de Anchieta con el campus central y el Intercambiador”.
Mientras, el primer teniente de alcalde de La Laguna, Badel Albelo, indicó que esta pasarela peatonal junto con el futuro tercer carril entre Guamasa y el aeropuerto Tenerife Norte supondrán una solución a los problemas de movilidad en la zona, aunque recordó la necesidad de otras actuaciones como el soterramiento de la TF-5 a su paso por el municipio.
La estructura central del proyecto, diseñado por Fhecor Ingenieros Consultores, está formada por una viga curva continua metálica en forma de anillo, con un peso de 525 toneladas, un diámetro de 100 metros y una longitud total de 314 metros. El traslado e instalación de los 38 módulos que conforman la infraestructura ha implicado el movimiento de más de 1.250 toneladas mediante complejas operaciones de transporte especial y montaje de precisión, realizadas en horario nocturno.
El ingeniero y CEO de Fhecor Ingenieros Consultores, José Romo, ofreció algunos detalles técnicos de la infraestructura y de los distintos tipos de accesos diseñados para hacerla 100% accesible, así como la visera colocada en los puntos con mayor viento para “abrigar” a los peatones. Por su parte, el director territorial de OHLA en Canarias, Faustino Ormazábal, destacó el “importante desafío técnico” que supuso la obra, de la que valoró que “simboliza la capacidad de cooperación para mejorar la vida de las personas”.
Desde la parte vecinal, el presidente de la Fav-Aguere, Juan Luis Marín Carvajal, recordó que la rotonda es “un punto que durante muchos años ha concentrado importantes problemas de movilidad y seguridad”, y que se trata de una obra “que ha generado debate público, y sobre la que existían muchas expectativas por parte de la ciudadanía”. “Creemos que ahora lo importante es que esta infraestructura responda realmente a las necesidades por las que fue planteada y aporte soluciones efectivas a los problemas que sufre esta zona”, apuntó.
Vecinos
Isabel Guardia fue ayer una de las primeras vecinas en transitar por la pasarela. “Soy vecina de San Miguel de Geneto. Desde abajo me parecía más pequeña pero una vez aquí la veo más grande, me parece estupenda y para caminar está cómoda, me gusta. Yo la voy a usar continuamente, porque vivo sola, no tengo coche y tengo que venir siempre andando o en guagua”, indicó.
Este primer día ha congregado también a muchos curiosos que han querido acercarse, como Valeria Peña, que trabaja por la avenida Trinidad: “La verdad es que está súper bonito, no me lo esperaba para nada, me metí por curiosidad e impresiona, es bastante grande”. Esta joven de 19 años suele transitar por la zona y cree que la nueva pasarela mejorará la seguridad de los peatones, “más que nada por los vehículos, que a veces no te dejan pasar y se forman muchas colas. Así que yo creo que a los peatones nos va a ayudar bastante”.
Desde el Cabildo han recalcado la accesibilidad de la pasarela, y así lo ha podido atestiguar José Alberto Dorta, que ayer paseó por ella con su silla de ruedas eléctrica. “Para la movilidad reducida está muy bien. Están bien las entradas y el ascensor fabuloso, me deja cerca de la estación de guaguas. Yo vengo mucho por aquí para coger el tranvía o la guagua, y ahora está más fácil y seguro”, afirmó.