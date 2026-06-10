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El GOfit Santa Cruz cumple su primer año con 15.800 abonados

Durante este primer año, GOfit Santa Cruz ha registrado más de 80.000 accesos mensuales y ha desarrollado más de 1.000 actividades dirigidas al mes
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GOfit Santa Cruz celebró ayer el primer aniversario de su apertura consolidado como uno de los principales espacios deportivos de la capital tinerfeña, al haber alcanzado 15.800 abonados, de los que un 38% corresponden a contratos familiares. La instalación cuenta además con más de 2.300 niños y niñas menores de 15 años entre sus usuarios, un indicador que pone de manifiesto la importancia que las familias conceden a la práctica deportiva y al bienestar físico desde edades tempranas.


Durante este primer año, GOfit Santa Cruz ha registrado más de 80.000 accesos mensuales y ha desarrollado más de 1.000 actividades dirigidas al mes, consolidando una oferta deportiva amplia y diversa.

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