El mapa de tiempos de la pasarela peatonal de Padre Anchieta tras su apertura: los trayectos que ahorran minutos y el único que tarda más

La pasarela peatonal de Padre Anchieta, en La Laguna, ha abierto oficialmente al tránsito peatonal este lunes. La infraestructura, que ha supuesto una inversión final de 13,1 millones de euros, se ha diseñado con el objetivo prioritario de reducir hasta en un 20% los tiempos de trayecto en uno de los puntos más críticos de la autopista del norte (TF-5).
La glorieta de Padre Anchieta soporta diariamente una presión circulatoria de más de 50.000 vehículos y el cruce de 20.000 peatones, en su gran mayoría estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL) y usuarios del intercambiador de transportes. Con la puesta en servicio del anillo, el Cabildo de Tenerife elimina once pasos de peatones en superficie, lo que permitirá reorganizar el tráfico rodado y reforzar la seguridad vial.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó durante el acto de inauguración que la obra representa “una transformación histórica de la movilidad” para la isla. Según la presidenta insular, la infraestructura responde a una demanda histórica de la ciudadanía y del colectivo universitario, permitiendo desplazamientos más ágiles y eficientes. La obra civil fue adjudicada inicialmente en octubre por 8,8 millones de euros con un plazo de ejecución de 18 meses, elevándose finalmente la inversión hasta los 13,1 millones.
El nuevo mapa de tiempos para los peatones
El impacto directo de la pasarela modifica los recorridos a pie por la zona. El consejero delegado de Carreteras del Cabildo, Dámaso Arteaga, detalló el balance de tiempos tras la supresión de los pasos de peatones tradicionales.
La mayor parte de las conexiones registran un ahorro de tiempo. Por ejemplo, el trayecto entre la avenida Trinidad y la Facultad de Biología se reduce de los 460 metros tradicionales a 370 metros, acortando el tiempo de recorrido de cinco minutos y medio a poco más de cuatro minutos.
Por el contrario, el diseño de la infraestructura penaliza una única ruta concreta. El trayecto que conecta Geneto con la avenida Trinidad se convierte en la única excepción del mapa de tiempos, ya que los usuarios sumarán 40 segundos más respecto al cruce en superficie anterior. “En todo caso, son 40 segundos más. Del resto, todos los trayectos ahorran tiempo”, matizó Arteaga.
Reto de ingeniería y criterios de accesibilidad universal
El proyecto del Gran Anillo Peatonal de Padre Anchieta, diseñado por Fhecor Ingenieros Consultores y galardonado con los Premios Nacionales de Innovación y Diseño, ha supuesto un notable desafío logístico en el archipiélago. Las especificaciones técnicas de la estructura central son las siguientes:
- Peso de la viga anillo: 525 toneladas de peso estructural.
- Materiales: Movilización de más de 1.250 toneladas de acero para el ensamblaje de los 27 tramos.
- Dimensiones: Un diámetro de 100 metros y una longitud total de 314 metros.
- Ubicación: Elevada a seis metros de altura sobre la glorieta.
La instalación requirió el traslado marítimo de grandes piezas desde Sevilla y un complejo montaje de precisión. La dirección de obra admitió dificultades logísticas y meteorológicas durante los trabajos, debido al estado del mar y a períodos de lluvias intensas, manejando módulos que llegaron a superar las 60 toneladas de peso y los 30 metros de longitud.
La infraestructura se ha ejecutado bajo criterios de accesibilidad universal en colaboración con SINPROMI. El anillo incorpora rampas de acceso con pendientes inferiores al 6%, descansillos, dobles pasamanos, protección lateral contra el viento, un ascensor en la avenida Trinidad y 45 puntos de luz LED integrados para garantizar un itinerario autónomo y seguro durante la noche.
Integración urbana y futuras conexiones
La actuación incluye la reurbanización del entorno mediante un proyecto paisajístico basado en vegetación autóctona canaria, palmeras, olmos y magnolios. Asimismo, Arteaga avanzó que en una fase posterior la estructura quedará conectada directamente con el Intercambiador de Transportes de La Laguna mediante accesos directos y ascensores internos.
Al acto de apertura asistieron responsables municipales, vecinales y académicos. El primer teniente de alcalde de La Laguna, Badel Albelo, valoró la conclusión de la obra para aliviar la entrada a la ciudad, si bien recordó que debe complementarse con el proyecto de soterramiento de la TF-5. Por su parte, el rector de la ULL, Francisco García, subrayó la mejora en la seguridad de los estudiantes y la unificación peatonal de los campus universitarios.