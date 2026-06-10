Santa Cruz de Tenerife asfaltará 16 calles del distrito Suroeste

Dieciséis calles del Suroeste, en el municipio de Santa Cruz, mejorarán su pavimento y verán rehabilitado el firme gracias a la aprobación de unas obras que se prolongarán hasta el próximo 30 de noviembre. La Junta de Gobierno local ha dado luz verde a la adjudicación de un nuevo contrato basado en el Lote 3 del acuerdo marco municipal para la ejecución de los trabajos de urbanización, infraestructuras y rehabilitación de vías en dicho distrito, una actuación que contará con una inversión total de 564.028 euros.
La actuación, adjudicada a la UTE Firmes Santa Cruz, permitirá continuar desarrollando trabajos de mejora del pavimento y rehabilitación de firmes en zonas de Tíncer, Barranco Grande y Alisios, en Santa María del Mar. Las calles donde se realizarán las obras serán El Timple, Hornero, Malvasía, San Román, María Luisa, San Lorenzo, Rajita, Conde, Ruiseñor, Transversal Los Peregrinos, Autillo, Chaxiraxi, Cirche, Ahoren, Bilma y un tramo de la avenida Cruz de Tíncer.
Esta nueva aprobación se enmarca en la estrategia municipal para renovar progresivamente la red viaria de todos los barrios del municipio, reforzando la seguridad vial, mejorando la movilidad y garantizando unas infraestructuras urbanas en mejores condiciones para los vecinos.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha destacado que “seguimos avanzando en nuestro compromiso de mejorar el estado de las calles de todos los distritos de la ciudad, con una planificación que nos permite actuar de manera ágil allí donde más se necesita” y señaló que “este acuerdo marco nos da la capacidad de responder con rapidez a las necesidades de conservación de nuestras vías y de seguir invirtiendo en la mejora de los espacios públicos que utilizan miles de personas cada día”.
Esfuerzo inversor
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explicó que “la adjudicación permitirá seguir ejecutando actuaciones de asfaltado y rehabilitación del firme en el distrito Suroeste, dando continuidad al esfuerzo inversor para mejorar la red viaria municipal”.
Además, Tarife añadió que “el objetivo es llegar a todos los barrios de Santa Cruz, actuando de forma planificada y priorizando aquellas vías que presentan un mayor desgaste por el paso del tiempo y el tráfico”.
Por su parte, el concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero, indicó que “esta inversión supone una mejora muy importante para la calidad de vida de los residentes en el Suroeste. Mejoraremos calles que soportan un uso diario intenso y que necesitaban una renovación de su firme para ofrecer mayor comodidad y seguridad”.
La aprobación de este contrato da continuidad al conjunto de actuaciones impulsadas por el Consistorio para la mejora de las infraestructuras viarias. De hecho, la semana pasada la Junta de Gobierno aprobó una inversión de más de 2,5 millones de euros para el asfaltado de 17 calles del municipio, incluyendo dos actuaciones específicas en las calles Juan Pérez Delgado Nijota y Campoamor, en el distrito Centro-Ifara, que también serán ejecutadas a través del acuerdo marco municipal.
Otras zonas
A través del acuerdo marco para obras de urbanización, infraestructuras y rehabilitación de firmes, el Ayuntamiento continuará aprobando en las próximas semanas nuevas intervenciones en distintos puntos del municipio, incorporando actuaciones en vías de Salud-La Salle, Ofra-Costa Sur y Anaga, con el objetivo de seguir mejorando la seguridad vial, la movilidad y la accesibilidad.