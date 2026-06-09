Santa Cruz incorpora 21,5 millones al presupuesto para deudas y sueldos

El Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer incorporar más de 21,5 millones de euros al presupuesto de 2026, que asciende a 381,2 millones, para afrontar mejoras en servicios públicos, actuaciones de emergencia, asumir el incremento salarial de los empleados municipales y ejecutar pagos pendientes. La Junta de Gobierno local dio luz verde a dos importantes modificaciones presupuestarias que permitirán movilizar las nuevas partidas, que se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2025, así como del Fondo de Contingencia.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “la aprobación de estos expedientes demuestra la buena salud financiera del Ayuntamiento y la capacidad para responder con agilidad y responsabilidad a las necesidades reales de la ciudad” y señaló que “gracias a una gestión económica rigurosa podemos destinar estos recursos sin comprometer el equilibrio presupuestario del municipio”.
Por su parte, el concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, explicó que “se trata de una planificación económica responsable que permite utilizar parte del remanente municipal para atender necesidades prioritarias de la ciudad y, al mismo tiempo, regularizar obligaciones pendientes que deben ser abonadas”.
El edil destacó que “en total se movilizarán 21.546.117 euros, que revertirán en la mejora de los servicios públicos, en la atención a las personas, en la conservación de infraestructuras y en la capacidad operativa del Ayuntamiento”.
La primera de las modificaciones, dotada con 7.573.083 euros, permitirá atender diferentes necesidades de financiación surgidas a lo largo del ejercicio que no contaban con crédito suficiente en el presupuesto inicial. Una parte significativa se destinará a reforzar las partidas de personal, con el objetivo de asumir el incremento de las retribuciones de los empleados municipales tras los acuerdos para los ejercicios 2025 y 2026.
Asimismo, la modificación permitirá continuar avanzando en la modernización de la administración local mediante una inversión superior al medio millón de euros destinada a la mejora de equipamientos tecnológicos y sistemas informáticos. Igualmente, se incorporarán, recursos para afrontar actuaciones de emergencia en infraestructuras municipales afectadas por fenómenos meteorológicos adversos, como en el campo de fútbol El Galán, en El Sobradillo, con una inversión superior a los dos millones, o actuaciones para reparar los daños ocasionados por la borrasca Therese en Anaga, que contará con más de 850.000 euros.
Financiación para atención social, seguridad, movilidad y alumbrado
El presupuesto municipal incorporará, además, financiación para el proyecto Intervenciones en los Barrios de Santa Cruz 2026-2027, destinado a mejorar la empleabilidad de desempleados de larga duración, así como otras actuaciones de mejora en instalaciones municipales y equipamientos públicos.
Igualmente, se ha aprobado otra modificación, por 13.973.033 euros, para cubrir gastos ya realizados y obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto municipal. Parte de estos recursos se destina al ámbito social, con más de 6 millones vinculados a servicios de atención a las personas y programas asistenciales. También se incorporan créditos para atender gastos vinculados a la movilidad, la seguridad ciudadana, la conservación y mantenimiento de infraestructuras, el alumbrado público, el mantenimiento de edificios e instalaciones, centros educativos, espacios públicos y otros servicios esenciales de la ciudad.