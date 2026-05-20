La tortilla de papas más cara del mundo cuesta 2.200 euros: “He tenido la suerte de que me la han regalado”

La tortilla de papas, uno de los emblemas indiscutibles de la gastronomía española, y muy popular en Canarias, ha alcanzado un techo económico difícil de digerir. Un restaurante ubicado en Cataluña ha desatado una oleada de comentarios en las redes sociales tras incorporar a su carta una versión exclusiva valorada en 2.200 euros, diseñada como una propuesta efímera que únicamente estará disponible durante catorce días.
Uno de los últimos en comprobar si el plato vale lo que cuesta ha sido el famoso creador de contenidos Ibai Llanos, quien sorprendió a su audiencia con una confesión tan honesta como campechana: “He tenido la suerte de que me la han regalado”.
Los exclusivos ingredientes que justifican el precio
El desorbitado coste de esta receta no responde a un simple capricho, sino a la cotización extrema de las materias primas con las que se elabora en cocina. El motivo por el cual el plato tiene fecha de caducidad reside en su ingrediente estrella: la patata Bonnotte, considerada la variedad más cara del planeta.
Este tubérculo se cultiva de forma estrictamente artesanal en una pequeña isla francesa, su recolección dura apenas dos semanas al año y su precio en el mercado gourmet oscila entre los 300 y los 500 euros el kilo, tal y como confirma una trabajadora al propio Ibai Llanos en el vídeo.
Para elevar aún más la propuesta, los fogones de este local completan la masa utilizando huevos de la selecta raza avícola francesa Marans, trufa negra fresca y cebolla finamente caramelizada al vino Pedro Ximénez.
Sin embargo, el añadido que más llama la atención visualmente es una generosa cobertura de caviar de beluga iraní que corona la pieza. Mostrando la cantidad exacta del producto marino frente a la cámara, Llanos desglosó su impacto en la cuenta: “Solo esto son 400 euros”.
Ante semejantes cifras, el streamer bilbaíno incluso bromeó con sus seguidores asegurando que se trata de un menú que “se puede pagar a plazos”.
El veredicto final sobre la mesa
Aun sabiendo que ya ha habido clientes particulares que han pagado la totalidad de los 2.200 euros para vivir la experiencia en primera persona, la celebridad de Internet fue tajante al comparar el resultado con sus propios recuerdos familiares: “Está muy buena. Personalmente no es la mejor tortilla que me he comido en mi vida; me quedaría con la de mi abuelo”.