Baja la oferta de vivienda vacacional el 15% en abril y llega al mínimo en dos años en Canarias

La oferta de vivienda vacacional continúa la senda de descenso iniciada el pasado año y bajó el 15% durante el pasado mes de abril en las Islas, hasta situarse en 42.367 casas disponibles, frente a las 49.840 de un año antes. Se trata de la cifra más baja de inmuebles ofertados desde febrero del año 2024.
En cuanto a las plazas, se dio una situación similar, al pasar de las 207.968 que había en abril de 2025 a las 173.770 de abril de este año, cifra que supone un descenso del 16,5%, según los datos de la estadística experimental que publica mensualmente el Instituto Canario de Estadística (Istac).
Tenerife, la isla que acapara la mayor parte de la oferta de vivienda vacacional del Archipiélago, con algo más del 40% de los inmuebles, registró un descenso interanual del 15,6% en cuanto a casas puesta en el mercado de alquiler de corta estancia y del 17,2% en relación con el número de plazas. Así, la Isla cuenta en la actualidad con 17.201 viviendas (frente a las 20.396 de abril de 2025) y con 69.901 plazas turísitcas en dichas casas (frente a las 84.463 de un año antes).
La Isla oferta casi el doble de viviendas vacacionales que Gran Canaria, la segunda isla en importancia, con 9.452 (el 22% del total). Tras ella se sitúa Lanzarote, con 6.908 (16%); Fuertenventura, con 5.795 (14%); La Palma (4%), con 1.802; La Gomera, con 805 (1,9%); y cierra la lista El Hierro, con un total de 400 casas (el 0,95% del total).
En cuanto a la facturación, solo en el mes de abril los ingresos generados por esta oferta turística alcanzaron los 74.101.150 euros, cifra inferior en un 23,5% a los registrados en el mismo periodo del año pasado, cuando las viviendas vacacionales de Canarias alcanzaron los 96.811.729 euros.
La tasa media de reserva de las casas vacacionales de las Islas fue en abril del 88,3% y la estancia media de quienes optaron por este tipo alojamiento para sus vacaciones fue de 5,3 días.
Según se explica desde el Istac, el objetivo de esta estadística experimental es ofrecer indicadores mensuales de la capacidad, la ocupación y la rentabilidad de la vivienda vacacional que se encuentre disponible en las plataformas analizadas en el mes de referencia, entre otros datos de interés para el sector. Para este estudio, se publican datos de las viviendas vacacionales que prestan servicios de alojamiento en Canarias y que se ofertan en plataformas digitales de intermediación.