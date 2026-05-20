Confirmado por ley: este es el tipo de mensaje de un jefe a un empleado que puede costarle a la empresa 7.500 euros de multa

Muchos trabajadores en España no logran desconectar por completo de sus obligaciones al salir de la oficina o terminar su turno. La facilidad de comunicación actual provoca que, en numerosas ocasiones, se reciban correos electrónicos, llamadas o mensajes de WhatsApp de contenido laboral durante el tiempo de descanso. Lo que muchos empleados y empresarios desconocen es que exigir respuestas fuera de la jornada laboral es una práctica ilegal en España.
El derecho a la desconexión digital está plenamente reconocido y consolidado en el marco jurídico español a través del artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, así como en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores.
Ambas normativas blindan al empleado para que no tenga la obligación de atender comunicaciones profesionales durante sus periodos de descanso, permisos o vacaciones, protegiendo así su salud mental y su conciliación familiar.
Multas de hasta 7.500 euros por invadir el descanso del empleado
La Inspección de Trabajo ha intensificado la vigilancia sobre el cumplimiento de esta normativa. Las consecuencias económicas de vulnerar el derecho a la desconexión digital varían según la gravedad de la infracción, la reincidencia de la empresa y el número de trabajadores afectados, bajo el amparo de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS):
- Infracciones graves: las multas oscilan entre los 751 euros y los 7.500 euros. Este escenario se aplica cuando la empresa, de forma reiterada o sistemática, presiona a sus empleados para contestar mensajes o realizar tareas fuera de su horario, interrumpiendo el descanso obligatorio de 12 horas entre jornadas.
- Infracciones muy graves (Salud Laboral): si se demuestra que la presión digital continuada fuera de horario causa problemas psicológicos graves en el trabajador (como ansiedad o estrés crónico), la sanción puede tramitarse por la vía de prevención de riesgos laborales, elevando la cuantía hasta los 49.180 euros.
- Casos extremos de acoso: si las comunicaciones constantes derivan en una situación de ciberacoso laboral, las sanciones recogidas por la legislación española pueden llegar a superar los 225.000 euros.
El matiz clave: ¿ss ilegal el envío o la obligación de responder?
Es fundamental aclarar un matiz legal que suele generar confusión en los entornos corporativos. El mero hecho de enviar un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp a deshoras por parte de un superior no constituye una infracción en sí misma (por ejemplo, si un directivo decide redactar un correo de noche pero no exige su lectura inmediata).
La ilegalidad y la consecuente sanción nacen en el momento en que la empresa exige, presiona o penaliza implícita o explícitamente al trabajador por no responder o no ejecutar tareas fuera de su horario contratado.