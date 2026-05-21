Confirmado: este es el municipio con mayor índice de vejez de Tenerife

El 25% de la población de Los Silos es mayor de 65 años y el municipio tiene el índice de vejez mayor de Tenerife. Padece una tasa de paro de entorno a un 18%, con gran incidencia entre los jóvenes, y tiene una especial dependencia del sector primario, al que pertenecen el 40% de las empresas locales.
Estos datos han surgido en la elaboración de un diagnóstico de la situación actual de esta localidad, que tiene menos de 5.000 habitantes y forma parte de las 47 que se han denominado reto demográfico.
Para enfrentarse a las consecuencias que ello supone, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias en coordinación con el Ayuntamiento de Los Silos, han elaborado un plan de acción local que tiene como objetivo proponer medidas en distintos ámbitos.
Este plan, presentado el martes en Los Silos, “puede servir como base para ser replicado en otros que presenten características similares en Canarias”, sostuvo la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate.
Las medidas que propone este plan de acción, que forma parte de las surgidas del debate sobre reto demográfico desarrollado en Canarias durante 2024, están divididas en cuatro bloques: territorio, demografía, patrimonio y gobernanza multinivel.
Las primeras responden a la necesidad de vincular las acciones a la propia fisonomía del municipio, es decir, su territorio y su alto valor ambiental. Por ejemplo, propone la restauración de ecosistemas rurales, o la implantación de sistemas energéticos sostenibles.
En el segundo bloque, el plan propone impulsar el suelo residencial y de equipamientos para revertir la pérdida continua de población, así como promover el sector primario, el turismo sostenible, el deporte, y el patrimonio como motores económicos, todo ello, sin perder de vista un necesario impulso a la digitalización en todos los ámbitos.
La rehabilitación y proyección del patrimonio arquitectónico, así como la gestión de senderos existentes y recuperación de otros en desuso deben alinearse con el turismo y la economía local, para generar más oportunidades entre la población. Todo el proceso debe llevarse a cabo junto a una población concienciada y participativa, y para ello habrá de desarrollarse los espacios necesarios.
Análisis de las medidas propuestas
Una vez presentado este plan de acción, las diferentes administraciones, junto a la ciudadanía, analizarán las medidas propuestas para priorizar su desarrollo, convirtiéndolas en proyectos concretos y buscando la financiación para realizarlos.
Junto a Zárate, estuvieron presentes la alcaldesa, Carmen Luz Baso Lorenzo; la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito; el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, y los técnicos responsables de la elaboración del plan.
Carmen Luz Baso agradeció el resultado del trabajo en el que ha participado el Ayuntamiento y su tejido social y empresarial y calificó el documento como “no solo un análisis riguroso, un diagnóstico certero, sino un plan de acción que debemos de trabajar entre todas las administraciones que no se va a quedar en una gaveta, es una herramienta pionera en Canarias de transformación para el municipio y para el resto de la Isla Baja, que estamos dispuestas a liderar”.