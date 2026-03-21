Un canal de agua en Los Silos se rompe por la borrasca Therese

Técnicos de la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten), dependiente del Cabildo insular, trabajan este sábado en la reparación de un canal de agua en el municipio de Los Silos, roto por las consecuencias de la borrasca Therese, que azota la isla y el archipiélago desde el miércoles.
Es lo que ha informado la consejera de Medio Natural y Emergencias del Cabildo, Blanca Pérez, en el Centro de Coordinación de Emergencias Insular (Cecopin), que ha señalado que esta es la incidencia “más complicada” de las registradas a lo largo de la noche.
El objetivo, ha añadido Blanca Pérez, es que los trabajos eviten que se pierda el abastecimiento a la ciudadanía.
TE PUEDE INTERESAR