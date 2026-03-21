Tenerife registra 200 incidencias y rachas de 200km/h en el Teide por la borrasca Therese

La borrasca Therese golpea Tenerife con rachas de 200 km/h y cerca de 200 incidencias. El Cabildo de Tenerife mantiene el Plan de Emergencias Insular activo por lluvias torrenciales y nevadas en la cumbre. La prioridad institucional es garantizar la seguridad ante un episodio meteorológico calificado como anómalo por los expertos en meteorología.
El Teide registra rachas de viento huracanadas
El Parque Nacional del Teide sufre el mayor impacto del temporal. Las estaciones del Cabildo en Izaña miden vientos superiores a los 200 km/h. Estas condiciones extremas obligan a mantener cerrados todos los accesos por carretera a la cumbre. La nieve en el Teide también es protagonista en las zonas altas con espesores de 20 centímetros.
Los equipos de emergencia trabajan bajo condiciones de visibilidad reducida. La cota de nieve se mantiene baja desde las primeras horas del sábado.
El Cabildo de Tenerife prohíbe el uso de senderos y pistas forestales por el alto riesgo. El objetivo es evitar situaciones de peligro para los ciudadanos en el entorno del volcán.
Lluvias históricas en el sur de la isla
Las precipitaciones dejan registros inéditos en la comarca sur. Granadilla acumula 212 litros por metro cuadrado en este episodio de inestabilidad. Vilaflor alcanza los 200 litros, lo que garantiza un verano favorable para los agricultores locales.
Las escorrentías permiten la entrada de 1.000 metros cúbicos de agua por hora en la balsa de Trevejos.
Los barrancos corren con fuerza en el noroeste y suroeste del territorio. Los municipios de Los Silos, Santiago del Teide y El Tanque superan los 115 litros acumulados. La consejera Blanca Pérez califica la situación para el campo como magnífica tras un largo periodo de sequía. El control de las presas es constante por parte de los técnicos insulares.
Más de mil efectivos movilizados por la borrasca Therese
El operativo de seguridad cuenta con 1.000 efectivos desplegados en toda la geografía insular. Tenerife suma cerca de 200 incidencias relacionadas con la borrasca Therese.
Los problemas principales incluyen desprendimientos, caídas de objetos y cortes de suministro eléctrico. El litoral de Boca Cangrejo sufre un hundimiento que mantiene cortada la avenida principal de la zona.
Las inundaciones afectan especialmente a las áreas costeras del suroeste. El Cabildo habilita tres albergues con capacidad para 100 personas en total. Actualmente, 76 ciudadanos reciben asistencia en estos recursos tras abandonar sus viviendas de forma preventiva. La presidenta Rosa Dávila agradece el esfuerzo coordinado de todos los cuerpos de seguridad y emergencias implicados.
Previsión de mejoría a partir de la noche
La intensidad del temporal comenzará a remitir durante la madrugada del domingo. La Aemet rebaja el nivel de aviso naranja a amarillo a partir de las 23.00 horas de hoy. No obstante, las autoridades recomiendan extremar la precaución por fenómenos costeros y vientos persistentes. El Cabildo evaluará esta tarde la vigencia de las restricciones actuales con los ayuntamientos.
El frente más activo de la Therese ya abandona el archipiélago. Las lluvias podrían mantenerse con carácter débil hasta el próximo martes. El Gobierno insular insiste en evitar desplazamientos innecesarios mientras se estabiliza la situación atmosférica. La vigilancia en barrancos y zonas de escorrentía seguirá siendo prioritaria durante las próximas horas.