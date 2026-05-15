Viernes de paraguas en Canarias: la Aemet prevé lluvias y cielos cubiertos

La previsión meteorológica para este viernes indica que habrá intervalos nubosos, predominando los cielos nuboso en el norte durante el día y en zonas del interior durante las horas centrales y la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, durante el día, no se descartan precipitaciones débiles en el norte, que podrán ser más probables en el nordeste, así como en el sur durante la tarde y de manera ocasional.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en el extremo oeste, zonas bajas del este y zonas altas y medianías de la dorsal, donde no se descartan rachas muy fuertes. En costas del suroeste, predominarán las brisas.
En Gran Canaria estará nuboso en la mitad norte, mientras que en el resto de zonas estará poco nubosos con algún intervalo ocasional en el sur durante las horas centrales y por la tarde. Además existe probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en zonas altas. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 18 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte en vertientes del este, oeste y cumbres, principalmente durante la tarde cuando no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte. Brisas en costa sur.