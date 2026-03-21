Las cifras de Therese en Tenerife: más de 200 litros en el sur y hasta 20 cm de nieve en el Teide

La borrasca Therese ha dejado un balance histórico en Tenerife tras cinco días de intensas precipitaciones. El sur de Tenerife registra acumulados superiores a los 200 litros por metro cuadrado, mientras que las cumbres del Teide presentan espesores de hasta 20 centímetros de nieve.
El paso del temporal ha golpeado con especial dureza a la comarca sur y las zonas altas. Según datos del Cabildo de Tenerife, la localidad de Cruz de Tea, en Granadilla de Abona, lidera las estadísticas con 212 litros por metro cuadrado. Le siguen de cerca Vilaflor, con 164 litros, y los municipios de Santiago del Teide, Los Silos y El Tanque, donde se han alcanzado los 115 litros.
La nieve en el Teide ha cubierto las zonas de cumbre con un manto de entre 10 y 20 centímetros. Esta situación ha obligado a los equipos de emergencia a mantener la vigilancia en los accesos al Parque Nacional, que siguen cerrados, ante la presencia de placas de hielo y las bajas temperaturas.
En el norte de la isla, la lluvia también ha sido generosa. Destacan los 92 litros registrados en Arico y los cerca de 70 litros en puntos de Anaga como Bailadero y Taganana. Buenavista del Norte alcanzó los 66 litros, mientras que en Fasnia y zonas costeras como Las Galletas se superaron los 50 litros por metro cuadrado.