Un bar de Barcelona se hace viral por vender bocadillos de “jamón canario”

El bar Bágoa, en Barcelona, se ha convertido en protagonista inesperado en redes sociales tras viralizarse un vídeo sobre uno de sus bocadillos más populares: el llamado “bocadillo de jamón canario”. El local, situado en la plaza Doctor Letamendi y abierto desde hace décadas, considerado ya “un clásico” la elaboración de este bocadillo.
Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no ha sido el bocadillo en sí, sino el nombre utilizado para describirlo. Muchos usuarios canarios no tardaron en reaccionar en comentarios corrigiendo al creador del vídeo y aclarando que, en realidad, se trata de un tradicional bocadillo de pata asada, uno de los productos más populares de la gastronomía del Archipiélago.
En el propio vídeo se explica que el supuesto “jamón canario” consiste en “una pata de cerdo asada a fuego lento con vino blanco y sal”. Además, recomiendan pedir el bocadillo acompañado de queso, una combinación habitual en Canarias.
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Los canarios reaccionan: “Eso es pata no jamón canario”
La publicación se llenó rápidamente de comentarios de usuarios canarios defendiendo el nombre auténtico del producto. Muchos explicaban que en Canarias jamás se conoce como “jamón canario”, sino como bocadillo de pata asada, especialmente popular en cafeterías y bares.
Algunos comentarios incluso matizaban la diferencia de ese “jamón canario”, recordando que la pata asada tiene una preparación completamente distinta y un sabor muy característico por su cocción lenta.
Un clásico canario que triunfa dentro y fuera del Archipiélago
Pese a la polémica con el nombre, muchos usuarios reconocieron el mérito de que un bar catalán lleve ofrezca un producto tan ligado a Canarias. El bocadillo de pata asada es uno de los más conocidos del Archipiélago y suele servirse tanto frío como caliente, habitualmente acompañado de queso fresco.
El éxito viral del vídeo ha servido también para que muchos usuarios fuera de Canarias descubran uno de los bocadillos más emblemáticos de la gastronomía canaria.