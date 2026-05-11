El bocadillo de masa madre y pata asada que “arrasa” en el norte de Tenerife: pruébalo con tabasco verde

Este establecimiento no es una cafetería convencional, Lalacena, es refugio para los amantes del producto artesanal y 100% de calidad. El resultado ha sido una gran aceptación diaria de quienes buscan probar la combinación perfecta entre crujiente, jugosidad y tradición con su especialidad: el bocadillo de pata artesanal.
El éxito del bocadillo con masa madre
Desde el perfil de Guachinches Modernos han mostrado que la clave del éxito de Lalacena reside en su obrador propio, pero en especial, su atención tan cercana con los clientes. A diferencia de la gran mayoría de locales que optan por pan industrial congelado, aquí el proceso comienza de madrugada. Cada pieza de pan se elabora de forma artesanal, respetando los tiempos de fermentación natural que solo permite la masa madre. Este detalle, que para muchos podría ser secundario, es precisamente lo que eleva sus bocadillos a otra categoría.
El pan de masa madre no solo aporta un sabor más complejo y una textura inigualable, sino que es el vehículo perfecto para su ingrediente estrella: la pata asada artesanal. Cocinada con paciencia y siguiendo recetas que huyen de conservantes, la carne mantiene una jugosidad que contrasta con la corteza crujiente del pan recién horneado.
@guachinchesmodernos 🇮🇨 Más info aquí:👇 Lalacena de labodeguitadeenfrente nos ha dejado sorprendido. 😋 Ya hemos probado en varias ocasiones el pan de mariobakes pero teníamos pendiente el bocadillo de pata artesana. Solo trabajan con producto 100% de calidad.😋😍 Tuvimos la suerte de escuchar un poco de la historia de la familia y nos ha encantado 🥰 además el propio Mario nos ha enseñado su obrador y explicado su funcionamiento 🤗 PD: probamos unos helados caseros súper ricos 😋😋 👉 Precios: Torrija 2€ Tartaleta 4,95€ Pain fresa 4,50 Bocadillo Métete la pata 10 € 🅿️Tiene aparcamientos justo enfrente 🚗Es fácil llegar, no hay pechadas😁 ♿️ Es accesible 💳 Dispone de datáfono 📍 Carr. Provincial, 205, Sta Úrsula. Tenerife ⏰Abre de viernes a martes de 9:00 a 15:30 ☎️ 922 30 27 60 Pagamos por un bocadillo que llevamos para casa pero lo que consumimos allí no quisieron cobrarnos. La verdad fue un detalle que no esperábamos para nada y estamos agradecidos 🥰 . #bocadillo #pataasada #masamadre #obrador #tenerife ♬ sonido original – Jonay&Joana
Tabasco verde
Uno de los puntos más comentados, es el uso del tabasco verde. En una isla donde el picante se entiende habitualmente a través del mojo o del tabasco rojo tradicional, esta variante ha sorprendido a propios y extraños.
Desde el establecimiento confiesan que han tenido que “enseñar a comerlo” a sus clientes. Esta sutil diferencia es la que permite realzar el sabor de la pata asada sin anular los matices del pan de masa madre, creando una experiencia equilibrada.
Lalacena mantiene el alma de los establecimientos de cercanía de Tenerife. En un mundo cada vez más automatizado, recibir un trato familiar mientras degustas una pastelería artesanal —también elaborada diariamente en su obrador— marca la diferencia.