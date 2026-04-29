El guachinche rural de Tenerife ubicado en una antigua cuadra de ganado: “Tiene una pinta increíble”

Tenerife es tierra de viñedos y, sobre todo, de esos rincones donde el aroma a leña y comida casera te recibe como un abrazo. En el corazón del norte de la isla, el Guachinche Las Chozas del Pastor se ha consolidado como una parada obligatoria para quienes buscan la esencia más pura de la gastronomía canaria. Recientemente, la conocida pareja de creadores de contenido Guachinches Modernos ha puesto el foco en este establecimiento de La Orotava, confirmando lo que muchos locales ya sabían: es un guachinche auténtico.
Ubicado en un entorno rural, dividido por estancias y con una decoración “autóctona de Canarias”, lo que aporta una privacidad y un ambiente acogedor difícil de encontrar en otros lugares de la zona.
@guachinchesmodernos 🇮🇨 Más info aquí:👇 13 años lleva abierto este lugar en La Orotava. Antiguamente trabajaban con ganado y se nota en algunas estancias del local. 👉Se llama Guachinche Las Chozas del Pastor🍷 👉💰Comida para 2, el ticket está en el vídeo 🅿️Tiene parking ♿️ Es accesible 🐶Tiene terraza pero mejor llamar y preguntar 💳 Dispone de datáfono 📍 Cmo del Sauce, 19. La Orotava. Tenerife ⏰Abre todos los días, excepto miércoles según Google ☎️ 690 92 88 11 Hacen reservas☎️🙌 . . #guachinche #bochinche #tenerife #laorotava #restaurant ♬ sonido original – Jonay&Joana
La propuesta rompe con la ensaladilla de batata. Sin embargo, el verdadero protagonista para muchos es la carne de cabra con papas. “Tiene una pinta increíble”, destacaba Jonay durante su visita.
El “Bichillo” con miel
Si hay un plato que ha generado comentarios y salivación masiva en las redes de Guachinches Modernos, ese es el bichillo. En el Guachinche Las Chozas del Pastor, este corte de carne se sirve acompañado de papas fritas caseras, cebolla caramelizada y se corona con un huevo frito. El toque final, y lo que lo convierte en una experiencia adictiva, es el contraste con la miel, entre dulce y salado.
Este plato estrella resume la filosofía del local: producto sencillo, de calidad, pero ejecutado con un mimo que invita a repetir.
Postres caseros
Ninguna visita a un guachinche de Tenerife está completa sin el dulce del final. En esta ocasión, la elección fue clara: un flan de chocolate casero. Lejos de los postres industriales, se mantiene ese sabor “de la abuela”.
El Guachinche Las Chozas del Pastor representa el equilibrio perfecto entre tradición, buen precio y un entorno rústico.