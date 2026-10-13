José, español que trabaja en Islandia, explica el método 3-2-2 y los salarios: “Unos 2.800 euros”

José, un español que reside en Islandia, ha encontrado en una pequeña localidad del país nórdico una forma de reducir sus gastos y aumentar su capacidad de ahorro. A través de su cuenta de TikTok (@esepevlogs93), comparte cómo es su día a día, cuánto paga por el alojamiento y las particularidades de los horarios laborales, entre ellos el conocido método 3-2-2, que combina jornadas de hasta 12 horas con varios días consecutivos de descanso.
El joven reside en una pequeña localidad de aproximadamente 1.000 habitantes, donde comparte habitación con otra persona. Entre ambos pagan 800 euros mensuales de alquiler, por lo que su gasto individual en alojamiento es de 400 euros.
Esta circunstancia, junto con las pocas opciones de ocio de su entorno, le permite destinar una parte importante de sus ingresos al ahorro.
“Como vivo en un pueblo donde no hay nada que gastar, lo estoy ahorrando todo”, asegura.
Cuánto se gana trabajando en Islandia
En su testimonio, José también aborda una de las principales cuestiones que interesan a quienes se plantean trabajar en el extranjero: el salario.
Según explica, en determinados empleos de Islandia se pueden percibir alrededor de 2.800 euros mensuales, aunque la cantidad depende de las condiciones de cada puesto, la localidad y las horas realizadas.
El joven señala que, además del sueldo ordinario, existen complementos económicos por trabajar durante la noche, los fines de semana y los días festivos.
También menciona la remuneración de las horas extraordinarias, que en determinadas circunstancias pueden alcanzar el 190% de la tarifa habitual.
No obstante, estas cantidades no son aplicables a todos los trabajadores. Los salarios y complementos dependen de las condiciones contractuales y de los convenios colectivos correspondientes.
Para quienes buscan incrementar sus ingresos, José considera importante preguntar previamente por la posibilidad de realizar horas adicionales y por la manera en que serán remuneradas.
El método 3-2-2: trabajar tres días y descansar dos
Otro de los aspectos que explica el español es el sistema de organización laboral conocido como método 3-2-2, que permite distribuir los turnos y los descansos de una manera diferente a la jornada tradicional de cinco días.
“Aquí está el famoso 3-2-2, que trabajas tres días, descansas dos y trabajas dos”, señala.
La distribución cambia durante la semana siguiente. El empleado disfruta primero de tres días libres, trabaja otros dos y vuelve a descansar durante dos jornadas.
Este calendario permite concentrar el trabajo en determinados días, aunque tiene una particularidad: los turnos pueden prolongarse durante 11 o 12 horas.
Según los cálculos compartidos por José, esta organización puede suponer aproximadamente 172 horas de trabajo al mes.
La ventaja es que permite disfrutar de varios días de descanso consecutivos. Sin embargo, también exige afrontar jornadas prolongadas, una circunstancia que conviene tener presente antes de aceptar un empleo.
José aclara que no todas las empresas utilizan este sistema y reconoce que, pese a conocerlo, no disfruta actualmente de esa distribución.
“Yo vine con esa condición, entre comillas, porque no tengo 3-2-2”, explica.
Por ello, insiste en la importancia de comprobar las condiciones laborales reales antes de trasladarse al país.