Los canarios son los peor pagados del país pero también los que más horas de trabajo pierden al mes

Si hay algo que caracteriza al mercado laboral canario es el histórico lastre de los sueldos bajos. Un trimestre tras otro los datos oficiales colocan a las Islas si no a la cola, en el penúltimo vagón del país, de la mano, siempre, de Extremadura, comunidad con la que las Islas se intercambian, cada cierto tiempo, el poco codiciado último puesto.
Los datos de paro y empleo cambian, y de hecho, Canarias ha pasado muchos meses entre las comunidades que lideran el crecimiento de la creación de puestos de trabajo en España. Pero en materia de salarios, el Archipiélago parece estar amarrado al fondo con una cadena.
Y no es que los salarios no suban, al menos, en términos generales. Lo que ocurre es que no lo hacen lo suficiente como para acortar la diferencia que los separa de la media del país, con lo que la desigualdad que se arrastra desde hace años nunca se acorta.
Crece la brecha
En el segundo trimestre del año, el coste salarial mensual en las Islas fue de 2.016,13 euros, un 4,1% superior al del mismo periodo del año pasado. La media nacional de aumento fue también del 4% pero el coste salarial se situó en los 2.512 euros, es decir, 496 euros más. Así lo acredita la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística.
Se da, además, la circunstancia de que esta diferencia es la más abultada del último año, teniendo en cuenta los salarios de todos los trimestres, es decir, la brecha salarial entre Canarias y el conjunto del país se ensancha un poco más.
Mucho más lejos de las Islas quedan las comunidades autónomas que encabezan la clasificación, como Madrid, con 3.060 euros de media al mes; Cataluña, con 2.770, o País Vasco, con 2.718 euros. Ni siquiera se acercan los salarios canarios a los que se cobran en Baleares que, con una estructura laboral similar, se coloca en los 2.428 euros.
En Canarias, los costes salariales más elevados se concentran en la Industria, con 2.234,4 euros por trabajador y mes. Le sigue la Construcción, donde se cobran, de media, 2.056 euros brutos; Servicios, con 2.001,7 euros, cierra la clasificación.
Ayer, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, consideró, “necesario” subir los salarios en el Archipiélago porque, a su juicio, “hay margen de crecimiento”. Domínguez vinculó dicho aumento salarial a que haya también un incremento de la productividad, tras conocerse los datos de costes laborales y salariales. “Esa es una noticia que nos puede llevar a pensar, al menos a mí, que es necesario incrementar los salarios en nuestra tierra y que hay posibilidades”, aseguró.
Si se toma en consideración lo que se cobra por hora efectiva, en Canarias cada una nos sale a 15,46 euros, cuatro euros menos que la media española, donde el coste por hora trabajada es de 19,4 euros.
Donde sí lidera Canarias la clasificación nacional es en el apartado de las horas de trabajo pactadas, con un total de 155,4 por trabajador y mes, cuatro por encima de la media. Las horas efectivamente trabajadas se elevan en las Islas a 130,4, una hora más que la media estatal.
Pero Canarias es también la primera de la lista en cuanto a las horas no trabajadas, ya sea a causa de vacaciones, festivos, absentismo laboral o incapacidad temporal, entre otras. Precisamente sobre estos últimos se pronunció ayer el director de consultoría de Corporación 5, José Miguel González, durante la presentación de la publicación La economía canaria en gráficos 2025, un documento de análisis sobre la evolución de los principales indicadores económicos del Archipiélago, que aborda el absentismo, sobre el que afirmó: “Nos guste o no, está creciendo en toda España pero en Canarias en tasas más aceleradas”. González remitió a los últimos datos del Instituto Nacional de Empleo, que no es “nada sospechoso”, en el que Canarias figura como la comunidad con mayor número de horas pactadas y también de horas de ausencia, con las ausencias no justificadas en la media nacional y las derivadas de incapacidades temporales “creciendo de forma importante”, dijo.
CEOE de Tenerife señala a centros de salud propensos a dar bajas médicas
La patronal tinerfeña asegura tener detectados aquellos centros de salud “con cierta propensión” a dar bajas médicas en mayor cantidad o las altas más tarde que otros. Igual que tiene constancia de trabajadores que las solicitan “por diferentes enfermedades de manera casi consecutiva: un día le duele un brazo, luego otro y en otro le da un no sé qué… y eso debe controlarse para ver si es motivo de un mal uso de las bajas o no”. Así lo manifestó ayer el presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, en la presentación de una nueva edición de la publicación La economía canaria en gráficos 2025, un documento de análisis que evalúa la evolución y los principales indicadores económicos del Archipiélago. Uno de los aspectos analizados en este trabajo es, precisamente, el del absentismo. Alfonso celebró que “tras cuatro años de demandas” sobre el absentismo se hayan sentado en la mesa de concertación los sindicatos y la administración para hablar sobre esta cuestión, y en la cual el ejecutivo canario se comprometió a agilizar la gestión de las bajas.
Además, el presidente de CEOE Tenerife abundó en que el Servicio Canario de Salud “asume que tiene que buscar eficiencia sin mermar nada que tenga que ver con la salud de trabajadores ni con la recuperación: “Queremos que los trabajadores se curen y se curen antes; sino que “va a revisar de manera exhaustiva cuáles son los cuellos de botella”.