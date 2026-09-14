Canarias suma casi 3.750 trabajadores extranjeros en un mes: ya son más de 152.500

La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social en Canarias aumentó un 2,51% en agosto, hasta alcanzar las 152.523 personas, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Archipiélago incorporó así 3.747 afiliados extranjeros en solo un mes, frente a los 148.776 contabilizados en julio. El crecimiento se concentra principalmente en el régimen general, que supera ya los 111.500 trabajadores.
Más de 111.500 trabajadores extranjeros en el régimen general
La mayor parte de los afiliados extranjeros en Canarias pertenece al régimen general de la Seguridad Social.
En concreto, agosto cerró con 111.562 trabajadores extranjeros incluidos en este régimen, frente a los 108.359 registrados durante el mes anterior. Esto supone un incremento de 3.203 personas en un mes.
El régimen general concentra, por tanto, aproximadamente siete de cada 10 afiliados extranjeros contabilizados actualmente en las Islas.
Más de 33.800 autónomos extranjeros en Canarias
El segundo grupo más numeroso corresponde a los trabajadores por cuenta propia. Canarias contabilizó en agosto 33.824 autónomos extranjeros, 153 más que los 33.671 registrados en julio.
Los datos reflejan así que el crecimiento de la afiliación extranjera durante el verano no se limita al trabajo por cuenta ajena, aunque el incremento entre los autónomos es considerablemente menor que el observado en el régimen general.
Agricultura, hogar y trabajadores del mar
El resto de los afiliados extranjeros se distribuye entre diferentes sistemas especiales de la Seguridad Social. Según los datos facilitados por el Ministerio, en agosto había 3.181 trabajadores extranjeros en el sistema especial agrario y otros 3.225 en el sistema especial de empleados del hogar. A ellos se sumaban 730 trabajadores afiliados al régimen especial del mar.
El dato global sitúa así en 152.523 los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Canarias durante agosto, después de sumar 3.747 respecto a julio.
A escala nacional, la afiliación de trabajadores procedentes de otros países mantiene durante 2026 una evolución al alza. En julio, España superó por primera vez los 3,5 millones de afiliados extranjeros de media, con 3.512.223 trabajadores y un crecimiento interanual del 13,6%, según la Seguridad Social. La estadística oficial de la Seguridad Social dispone además de series específicas sobre afiliación extranjera por nacionalidad, régimen y territorio.