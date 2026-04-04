El guachinche de Tenerife que ofrece parrillas de carne y pescado en Semana Santa: “¿Respetas las tradiciones?”

El perfil de TikTok Guachinches Modernos vuelve a viralizar uno de sus recorridos gastronómicos por la Isla, esta vez con una propuesta que no deja indiferente: una parrilla “mar y tierra” en plena Semana Santa que mezcla carne y marisco en un mismo plato.
En su último vídeo, los creadores muestran su experiencia en el Guachinche Octava Isla en La Matanza, donde conviven carnes, pescados y mariscos, una combinación que rompe con las costumbres más clásicas de estas fechas, en las que muchos optan por evitar la carne.
El recorrido comienza con un detalle que ya marca la diferencia: croquetas con sabores poco habituales, como plátano con queso o roquefort con guayaba. “Huele a plátano, me encanta que tengan croquetas distintas”, comentan en el vídeo, destacando la originalidad de la carta.
Uno de los platos que más llama la atención es el pulpo a la brasa, servido con mojo verde, papas arrugadas y ensalada de col. Destacando el aroma a brasa, el sabor intenso y la textura del pulpo, que califican como “suave”.
@guachinchesmodernos 🇮🇨Más info aquí:👇 @Guachinche Octava Isla tiene la parrillada perfecta para esta Semana Santa, el debate es si carne o pescado😄, pero aquí tienen la solución: parrillada mar y tierra, todo en uno. 🅿️Tiene aparcamiento ♿️ Es accesible 🚾No está adaptado 💳 Dispone de datáfono 📍 Carr. General, 184, La Matanza de Acentejo ⏰Abren todos los días excepto martes y miércoles ☎️ 613 52 44 32 Hacen reservas #Publicidad 👉Comida de invitación . #guachinche #semanasanta #tenerife #parrillada ♬ sonido original – Jonay&Joana
Además, el menú incluye una amplia variedad de opciones: entrecot, pechuga de pollo, pulpo frito, mejillones, camarones, tamales y ensalada de col, acompañados tanto de papas fritas como de las tradicionales papas arrugadas, una mezcla que refuerza ese concepto de “todo en uno”.
El entorno también juega un papel clave en la experiencia. Desde el local, ubicado en La Matanza de Acentejo, los visitantes pueden disfrutar de vistas privilegiadas, aunque en esta ocasión el Teide permanecía oculto por las nubes.
Más allá de la comida, el vídeo mantiene el tono cercano y humorístico característico del perfil, con comentarios espontáneos sobre la experiencia, las tradiciones de Semana Santa e incluso anécdotas personales.
El Guachinche La Octava Isla, un establecimiento que abre de jueves a lunes y que, según destacan, permite que dos o tres personas coman con abundancia de sus famosas parrillas.
Una propuesta que mezcla sabores de la comida local con toques innovadores, y que vuelve a situar a los guachinches como uno de los grandes atractivos gastronómicos de Tenerife.