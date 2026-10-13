Clavijo admite que “el Gobierno de Canarias es una inmobiliaria” por impulsar la vivienda

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que “por supuesto que el Gobierno de Canarias es una inmobiliaria”, en respuesta a uno de los lemas de los manifestantes por la vivienda, y ha argumentado que su ejecutivo tiene “más de 20.000 viviendas en cartera” para “los más desfavorecidos” y que lidera la construcción de vivienda y los visados en España.
Clavijo, que ha respondido a cuatro preguntas sobre vivienda en la sesión de control del pleno del Parlamento, se ha pronunciado así después de que el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, señalara que el lema de que “el Gobierno de Canarias es una inmobiliaria” pone de manifiesto que el ejecutivo autonómico “actúa como medianero de los intereses privados” del sector.
Franquis ha reprochado al presidente que, después de 38 meses de gobierno, las familias sigan soportando incrementos de los precios del alquiler y de la vivienda y ha acusado al ejecutivo de negarse a limitar las subidas del alquiler pese a disponer de instrumentos para ello y de permitir que los fondos de inversión extranjeros operen en el mercado inmobiliario con “absoluta opacidad”.
El portavoz socialista ha sostenido que las viviendas públicas actualmente en construcción responden al plan aprobado en la legislatura anterior y no a las decisiones del actual Gobierno, ha afirmado que Clavijo no construyó ninguna vivienda pública durante su anterior etapa como presidente y ha augurado que concluirá este mandato sin haber construido ninguna derivada de sus propias decisiones políticas.
El presidente Clavijo ha replicado que hay 4.000 viviendas públicas en construcción financiadas con presupuestos aprobados por su Gobierno, con el voto en contra de los socialistas, y ha señalado que en 2026 se terminarán 7.500 viviendas privadas.
Ha defendido que Canarias lidera en términos relativos la construcción de vivienda y los visados, según datos que ha atribuido al Banco de España, y ha sostenido que su gestión ha puesto en evidencia la “nula gestión” del anterior Gobierno regional y del ejecutivo central.
El presidente ha preguntado al PSOE si apoyará la limitación de la compra de viviendas por extranjeros que su Gobierno ha propuesto al central con motivo de la tramitación del decreto ley de vivienda, así como la firma de un convenio para construir vivienda pública, con 105 millones de euros aportados por el Estado y 200 millones de la comunidad autónoma.
En la misma sesión parlamentaria, el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, ha instado a Clavijo a elegir entre “los especuladores” y quienes no pueden acceder a una vivienda, y ha sostenido que son las movilizaciones las que han llevado a Coalición Canaria a apoyar uno de los decretos de vivienda estatales y al ejecutivo a iniciar el procedimiento para declarar zonas tensionadas en Las Palmas de Gran Canaria tras dos años rechazándolo.
Campos ha acusado al ejecutivo de promover medidas con la patronal de la construcción y las inmobiliarias y ha reprochado al Gobierno canario su rechazo a todas las iniciativas de su partido para favorecer el acceso a la vivienda.
Clavijo ha replicado que NC, durante su etapa al frente de la Vicepresidencia y Hacienda, negó recursos a Visocan para construir vivienda pública y ha contrapuesto las 4.000 viviendas públicas actualmente en construcción a las “cero” que, según ha afirmado, se construyeron en la legislatura anterior.
El presidente ha asegurado que las medidas de su Gobierno “han cambiado la tendencia” en vivienda y ha señalado que el ejecutivo está con los inquilinos, pero también con los pequeños propietarios, ya que el 92 % de los propietarios en Canarias tiene una o dos viviendas.
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha acusado a Coalición Canaria de apoyar un decreto estatal que “ataca la propiedad privada” y que, según ha asegurado, ha provocado la retirada de inmuebles del mercado.
Galván ha defendido la construcción de más viviendas, la reducción de las trabas burocráticas, la liberalización de suelo y una rebaja de impuestos, que, según ha afirmado, representan el 30 % del precio final.
El presidente le ha contestado que el decreto estatal apoyado por Coalición Canaria buscaba proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios ante el vencimiento de contratos prorrogados durante la pandemia, aunque ha reconocido que no resolverá el problema de la vivienda.
Ha coincidido con Galván en que es necesario construir más y ofrecer garantías a los propietarios para que alquilen sus inmuebles, además de seguridad jurídica a los inquilinos, y ha afirmado que el ejecutivo dispone de más de 20.000 viviendas arrendadas.
En respuesta al portavoz de CC, David Toledo, Clavijo ha defendido la limitación de la compra de vivienda a extranjeros, que alcanzan un tercio de la demanda, y ha subrayado que su Gobierno ha puesto a disposición del ejecutivo central un proyecto de decreto ley y se ha comprometido a hablar con los grupos de la Diputación Permanente del Congreso para lograr su convalidación.
David Toledo ha acusado al PSOE de rechazar en 2024 y 2025 la limitación de la compra de vivienda por extranjeros por considerarla inviable, para aceptarla en 2026 cuando necesitaba el apoyo de Coalición Canaria en el Congreso.