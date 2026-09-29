Clavijo, sobre limitar la compra de vivienda en Canarias: “Se abre una ventana de tres o cuatro meses”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera que las iniciativas que promueve Irlanda en su semestre en la Presidencia de la Unión Europea abren una oportunidad a su comunidad para conseguir limitar temporalmente la compra de vivienda en las Islas a quienes no residan en su territorio.
“La nueva normativa que se está trabajando bajo la Presidencia de Irlanda en materia de alquiler sostenible nos abre una ventana de entorno a tres o cuatro meses en las que podemos intentar poner en valor la necesidad de limitar por un tiempo la compra de vivienda a los no residentes”, ha manifestado Clavijo en Dublín.
En la reunión que ha mantenido con el secretario de Estado irlandés de Vivienda, John Cummins, el presidente autonómico le ha explicado por qué su gobierno considera que, para responder al problema de escasez y carestía de viviendas que existe en Canarias, es preciso restringir quién puede comprarlas.
Compra de vivienda por no residentes
Desde hace dos años, Clavijo viene defendiendo en Bruselas que esa excepción a las normas europeas de propiedad privada y libre comercio tiene cabida en los tratados a través del artículo que reconoce a las regiones ultraperiféricas el derecho tener un trato singular.
“Sabemos que es lento, que es complicado, pero el trabajo que venimos realizando está empezando a tener sus frutos y se nos abre esa ventana de oportunidad. Bajo el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento, como región ultraperiférica, podríamos establecer un mecanismo que permitiese que los estados miembros y las regiones, en este caso Canarias, pudiésemos limitar esa compra a los no residentes para quitarle tensión al mercado”, ha argumentado.
El presidente canario ha asegurado, además, que tras hablar con el responsable de estas políticas en el Gobierno irlandés, sigue “esperanzado” en que finalmente la UE permitirá tomar esa medida.
El futuro de los fondos europeos
En su primera jornada de visita en Dublin, Fernando Clavijo también se ha entrevistado con el secretario de Estado de Asuntos Europeos del Gobierno irlandés, Thomas Byrne, para hablar sobre el futuro del marco financiero de la Unión Europea.
En esta materia, el presidente canario ha confesado que sigue con “una preocupación máxima, porque no parece que el acuerdo sea fácil”.
“Seguimos sin tener información sobre la posición del Gobierno de España en esta negociación del marco financiero. Como única región ultraperiférica de España, nos preocupa que la estructura presupuestaria y de prioridades en las fichas financieras, al final, acaben dejando pues a Canarias en una situación delicada”, ha dicho.
En cuanto a los decretos leyes aprobados este martes por el Consejo de Ministros en España sobre vivienda, Clavijo ha tildado de “sinsentido” la urgencia que se les ha dado, salvo que responda “a una pose política o un relato”.
“Estas cosas se tienen que abordar desde el sosiego y desde la tranquilidad. No puedes legislar a impulsos, ni desde luego en una situación en la que un gobierno se ve en algo tan absurdo como sacar dos decretos ley para regular el tema de la vivienda”, ha opinado.