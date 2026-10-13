Cierra un conocido bar de La Laguna tras 10 años: “Gracias por haber hecho de Pan de Lata su casa”

La Laguna se prepara para despedir a uno de sus conocidos bares. Pan de Lata, situado en la calle San Agustín, cerrará sus puertas el próximo domingo, 18 de octubre, después de 10 años de actividad. El motivo es la jubilación de su propietario, Foncho, que ha anunciado la decisión a través de las redes sociales.
La noticia ha provocado numerosas reacciones entre los clientes del local, que han aprovechado la publicación para agradecerle su dedicación durante esta década. Los mensajes combinan la tristeza por el cierre con los buenos deseos para Foncho, que inicia una nueva etapa después de años al frente del negocio.
“Tras 10 maravillosos años de fiestas y momentos inolvidables, Pan de Lata se ha convertido en un icono para muchxs; en un sitio de encuentro y familia de risas”, señala el mensaje de despedida compartido por el establecimiento.
Adiós a Pan de Lata tras 10 años
El propietario ha explicado que el cierre responde a una decisión personal vinculada al final de su vida laboral. “Ha llegado el momento de mi jubilación. Con muchas canas y sonrisas, nos despedimos para continuar al otro lado de la barra”, recoge el comunicado.
Con estas palabras, Foncho anuncia el final de una etapa que comenzó en 2016, cuando Pan de Lata abrió sus puertas en el casco histórico de San Cristóbal de La Laguna.
El establecimiento nació con una propuesta gastronómica inspirada en el antiguo bar Acentejo, también ubicado en la ciudad. Aquel local era conocido por sus montaditos, vinos y conservas, una fórmula que sirvió como referencia para crear Pan de Lata.
Así lo explica el propio negocio que recuerda que, desde su apertura, ha compartido con sus clientes carnavales, nochebuenas, fiestas de fin de año, bailes y numerosos encuentros cotidianos.
Su oferta ha incluido conservas, vinos, cervezas, vermuts, tapas y montaditos. Ya en diciembre de 2016, el portal gastronómico Saboreando Canarias destacaba la llegada del establecimiento a la calle San Agustín y su apuesta por recuperar sabores tradicionales.
Durante estos años, Pan de Lata ha sido escenario de reuniones y celebraciones que ahora sus clientes recuerdan con especial cariño.
Los últimos días del bar en La Laguna
El negocio ha confirmado que permanecerá abierto hasta el domingo 18 de octubre, fecha prevista para su despedida.
Antes del cierre, Foncho y su equipo han querido hacer una petición a quienes han pasado por el establecimiento durante esta década: que compartan fotografías de sus mejores momentos para publicarlas en las redes sociales del local.
“Esperamos verles pasar estos últimos días, hasta el 18 de octubre, y que nos envíen sus mejores fotos para compartirlas en nuestras redes una última vez”, explican.
El mensaje termina con una declaración de agradecimiento a todos los clientes que han acompañado al negocio durante estos años: “Gracias por haber hecho de Pan de Lata su casa, y la mía”.
“Los vamos a echar muchísimo de menos”
El anuncio ha generado mensajes de despedida y agradecimiento entre los clientes, que destacan especialmente el trato cercano de Foncho y el ambiente familiar del establecimiento.
Uno de los comentarios celebra que el propietario pueda disfrutar de su jubilación después de tantos años de trabajo: “Me alegro muchísimo de que llegue esa jubilación después de tantos años de trabajo y esfuerzo, un abrazo enorme y a disfrutar de tu nueva vida».
Entre las reacciones también aparecen mensajes de quienes lamentan perder uno de sus lugares habituales de encuentro. Una de las despedidas refleja esa mezcla de tristeza y alegría por la nueva etapa del propietario: “Los vamos a echar muchísimo de menos. Han sido y serán de lo mejor. Disfruta de tu tiempo que te lo has merecido y ganado. Un fuerte abrazo, en penúltimo, porque el último será el día 18”.
Otro cliente resume el cariño que ha despertado Foncho durante esta década: “Gracias por estos 10 años en lo que tú simpatía y amabilidad han hecho de ese negocio pequeñito en lo físico el más grande de toda la Laguna”.
El mismo mensaje termina con una referencia a la despedida del propietario, que ha anunciado su intención de seguir disfrutando de los establecimientos de hostelería, aunque esta vez como cliente: “Ahora nos vemos en el mismo lado de la barra”.
Así, Pan de Lata afronta sus últimos días de actividad acompañado por los recuerdos y agradecimientos de quienes han formado parte de su historia durante los últimos 10 años.