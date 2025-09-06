Cinco comercios históricos de La Laguna: tienen más de 100 años de vida y resisten al paso del tiempo

La Laguna tiene una atmósfera que muy pocas ciudades tienen en Canarias. Sus comercios, también. Hablamos de un lugar con personalidad propia, con rasgos bien definidos en un casco histórico en el que muchos comercios tradicionales siguen resistiendo a los nuevos tiempos y la globalización.
Estos son cinco comercios de La Laguna que no solo superan los 100 años de vida sino que, además, lo hacen mantiéndose fieles a su filosofía.
Calzados Víctor Núñez.
Situada en el número 74 de la calle Herradores, según indica su propia web, Calzados Víctor Núñez es “tiendas con más tradición de San Cristóbal de La Laguna“.
“La tienda abrió sus puertas en 1865 como sombrerería. Con el tiempo, hemos ido incorporando calzado y complementos, tanto para hombre como para mujer”, señalan antes de recalcar que su apuesta por “el trato personalizado” es clave para su larga trayectoria.
Hotel Aguere
Hablamos de un n edificio con solera y mucha historia, fue construido en 1760 por Cesáreo de la Torre y Ceballos, natural de Lima, capitán de Güímar y miembro de la Real Sociedad Económica de La Laguna. Posteriormente se convirtió en residencia del Obispo de Tenerife D. Luis Folgueras y en Colegio Mayor del Instituto de Canarias.
En 1885 se convirtió en hotel y desde entonces no ha parado de dar la bienvenida a generaciones de huéspedes manteniendo siempre esa esencia clásica, pero también acogedora y familiar.
Dulcería La Catedral
LEn agosto de 2024 anunciaron su cierre para, solo unos meses después reabrir bajo el nombre de Dulcería La Laguna manteniendo su esencia atesorada tras más de 110 años de historia. El negocio de toda la vida del centro de La Laguna, situado en la esquina de la calle San Juan con la Carrera, junto a la Catedral, ha sido durante más de un siglo un referente en la repostería tradicional canaria.
Dulcería La Laguna cogió el relevo de este emblemático establecimiento, manteniendo la esencia e incluso a algunos de sus trabajadores, como Carmen quien estuvo 16 años como empleada en la Dulcería La Catedral.
Dulcería La Catedral fue fundada en 1914 por doña Rafaela, una gaditana que se trasladó a La Laguna con su esposo militar, la dulcería comenzó como un pequeño establecimiento dedicado a la elaboración artesanal de dulces.
La Molineta
Situado en el céntrico barrio lagunero de San Honorario, antiguamente denominado Llanos de los Molinos, el molino de Gofio La Molineta “La Estrella de Oro” fue construido a finales del siglo XIX (año 1886) por Isidoro Ortega, afamado constructor palmero, que revolucionó toda la molinería de aquella época.
Aplicó su conocido “Sistema Ortega”, con una construcción y técnica revolucionaría en ese momento, añadiendo un sistema para la rotación de las aspas, poniendo en práctica un nuevo tipo de molinos de viento hasta entonces completamente desconocido en Canarias, el molino de pivote.
En 1970 La Molineta se convirtió en el primer molino en envasar gofio de millo y de trigo, en un principio para la comercialización con tiendas locales y poco después para extenderse a otras islas; siendo en 1999 cuando mantienen el primer contacto con el mercado internacional.
Piensos Arturo
Piensos Arturo es una empresa familiar fundada hace más de 100 años. Ubicada en Tejina, comenzó su andadura en 1907 y ha pasado de mano a mano a través de 4 generaciones, actualizándose y adaptándose al mercado y a las nuevas demandas.
La tienda está especializada en la comercialización de productos agrícolas, como fitosanitarios, fertilizantes, semillas, papas y plásticos para invernaderos. También ofrece una amplia gama de productos ganaderos, desde piensos para gallinas, conejos o cerdos hasta accesorios específicos.
En el ámbito de los animales domésticos, dispone de piensos para perros, gatos y aves, además de jaulas, peceras y otros complementos. A todo ello se suma una selección de artículos variados, entre los que destacan carbón, barbacoas o paelleras, pensados para cubrir diferentes necesidades del cliente.