Este es el bar más antiguo de Canarias: más de 150 años y cáscaras de manises por el suelo

El bar más antiguo de Canarias no ha sido tocado desde hace más de 150 años, que se dice pronto. Lo cierto es que han hecho de la tradición una verdadera virtud, incluso con alguna costumbre que puede llemar mucho la atención, pero que, si vas, no puedes dejar de hacer.
El Perola, en Agaete, en Gran Canaria, puede presumir de ser el bar más antiguo de Canarias ya que cuenta con más de siglo y medio de historia y una clientela fiel que, cada vez que pide manises, tiras las cáscaras al suelo.
Botellas, a modo de decoración, con polvo, y un mobiliario único marcan a este local, pero, como reconoce Pepe Jiménez, su actual propietario, lo que más llama la atención es que, cada vez que se consumen manises, las cáscaras de estos son lanzadas al suelo.
En el bar más antiguo de Canarias la carta permanece inalterable desde hace muchos años y cada domingo hacen sancocho canario, una de sus especialidades. “Supongo que el secreto es el cariño que le hemos dado”, dice Pepe en declaraciones a Televisión Canaria.