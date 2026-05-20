Denuncian casos de sarna en usuarios del Centro Sociosanitario de Santa Cruz de Tenerife

Varios usuarios del Centro Sociosanitario de Santa Cruz de Tenerife se habrían contagiado de sarna (escabiosis), según han denunciado las familias a DIARIO DE AVISOS. Ubicado detrás del edificio del antiguo Hospital Militar, hoy sede del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS), este centro sociosanitario está gestionado por la empresa Aeromédica Canaria.
Se desconoce el número de usuarios afectados por este brote de escabiosis. La empresa gestora ha activado los protocolos de aislamiento para impedir que los usuarios y trabajadores puedan transmitir esta enfermedad cutánea causada por el ácaro Sarcoptes scabiei y, aunque resulta molesta por el picor que provoca, no reviste gravedad y se trata con medicación.
La sarna es muy contagiosa y se propaga mediante el contacto directo, prolongado y de piel a piel con una persona infectada, aunque también puede transmitirse al compartir ropa, toallas o sábanas.
Cabe recordar que el último brote de sarna en un centro sociosanitario de Tenerife se registró a finales de abril en el Hospital Santísima Trinidad de Icod de los Vinos, en varios usuarios que también gestionaba Aeromédica Canaria.
Tras activarse el protocolo de aislamiento, colocando unos biombos en el hall y la planta baja del centro para impedir que los usuarios pasaran de una zona limpia (gestionada por el IASS) a la que se detectaron los casos (Aeromédica), y tras las medidas adoptadas, el brote se controló, según informan trabajadores del centro.
La Plataforma Residencias Dignas ha mostrado su preocupación por el aumento de casos de sarna en los centros.